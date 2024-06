Jorge Magaña, quien habría sido el candidato de Mazamitla en Jalisco, se bajó de la contienda en plena veda electoral, ¿cuáles fueron sus razones? Te decimos, así como todos los detalles de su perfil.

Este anuncio fue confirmado por el propio ex abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia, (Morena-PVEM) tan solo dos días antes que se lleven a cabo las elecciones 2024 México, las cuales se celebrarán el domingo 2 de junio.

Destaca que Miriam Zazueta, quien era la candidata de Tuxpán, Jalisco por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también presentó su baja de la contienda.

Por su parte, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) admitió a trámite estos ceses, con los que la planilla de dichos partidos quedó sin contendientes en las elecciones 2024 México.

Pero, ¿quién es Jorge Magaña, quien buscaba reelegirse en la alcaldía de de Mazamitla, Jalisco? Te compartimos la recopilación de datos relevantes del candidato que se bajó de la contienda en plena veda electoral.

De última hora, renuncia a su candidatura Jorge Magaña, quien buscaba la reelección como presidente municipal de #Mazamitla #Jalisco y con él, toda su planilla pic.twitter.com/T2FTtyvDTS — CABECERA / EL TIMBRE (@cabeceramx) May 31, 2024

¿Quién es Jorge Magaña?

Jorge Magaña es el candidato de Jalisco que buscaba reelegirse en el municipio de Mazamitla, previo a que anunciara su baja de la contienda en Jalisco.

Y es que el simpatizante de Morena, se convirtió en presidente municipal de dicha zona para encabezar el periodo de 2021-2024.

¿Qué edad tiene Jorge Magaña?

La fecha de nacimiento de Jorge Mañana es desconocida, por lo que no se puede saber cuál es su edad.

¿Quién es la esposa Jorge Magaña?

De acuerdo con su perfil de Facebook, la esposa del ex candidato Jorge Magaña es Yaded Chávez, quien lo ha apoyado a lo largo de su carrera política.

Jorge Magaña y su esposa (Jorge Magaña vía Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Jorge Magaña?

Debido a que no se cuenta con la fecha de nacimiento de Jorge Magaña, no se puede determinar a qué signo zodiacal pertenece.

¿Cuántos hijos tiene Jorge Magaña?

Jorge Magaña tiene tres hijos, con quienes comparte fotografías en sus redes sociales, aunque no ha revelado los nombres de los mismos.

Jorge Magaña (Jorge Magaña vía Facebook)

¿Qué estudió Jorge Magaña?

En el nombramiento de Jorge Magaña como presidente municipal de Mazamitla en Jalisco aparece la abreviatura Arq., lo que podría indicar que el ex candidato estudió la licenciatura de Arquitectura.

¿En qué ha trabajado Jorge Magaña?

Jorge Magaña se ha desempeñado en la administración pública donde también trabajó como director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Mazamitla.

Jorge Magaña (Jorge Magaña vía Facebook)

¿Por qué Jorge Magaña, se bajó de la contienda en Jalisco en plena veda electoral? Esto dijo el ex candidato

Jorge Magaña, decidió bajarse de la contienda en Jalisco en plena veda electoral para “enfocarse en proyectos personales y profesionales”, según refirió el propio ex candidato durante un video explicando sus motivos.

Aquí, el ex aspirante pidió a la población jalisciense que su decisión no fuera tomada como razón para crear “división” en el municipio.

“La realidad es que los meses de pre campaña y campaña me sirvieron para continuar con este proceso reflexivo (...) Redescubrí, entendí que yo quiero enfocarme en proyectos personales y profesionales, después de todos los años que he tenido la oportunidad de servir como funcionario en nuestro municipio” Jorge Magaña

Asimismo, Jorge Magaña argumentó que no existen otros motivos detrás de su baja a la contienda en Jalisco durante la veda electoral, por lo que pidió que no se busquen “confrontaciones, ni culpables”.

“Les pido de favor no creer en falsas noticias o rumores, no echar culpas a nadie sin prueba alguna”, expresó el ex candidato de Morena.

Es conveniente señalar que en redes sociales han surgido las especulaciones que atribuyen que el crimen organizado estaría detrás de la baja de Jorge Magaña a su candidatura en Jalisco en medio de la veda electoral.

Finalmente, el ex aspirante en la contienda de Jalisco adelantó que el 10 de junio retomará sus actividades como presidente municipal de Mazamitla para concluir su mandato.

Con esta baja, las candidatas Alondra Graciela Magaña Contreras, de Movimiento Ciudadano y Amanda Albarrán Ramos, del PRI, PAN, y PRD, son las únicas contendientes en el municipio de Jalisco.

#EleccionesMéxico2024

Habla el ahora ex candidato a la alcaldía de Mazamitla por la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Jorge Magaña.

Se bajó de la contienda a 48 horas de la jornada electoral.

Así #Jalisco 👇 pic.twitter.com/f4yGq3kdCW — elsamarthagtz (@elsamarthagtz) May 31, 2024

Elecciones 2024: todo lo que tiene que saber

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, siendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente.