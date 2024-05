El último día de las campañas de las elecciones 2024 mataron a José Alfredo Cabrera, candidato a alcalde de Coyuca de Benítez, Guerrero, tras su brutal asesinato el PRI, partido que lo representaba, no encuentra a su reemplazo.

José Alfredo Cabrera fue asesinado momentos antes de dar su discurso final de cierre de los comicios 2024 en la comunidad de Las Lomas de Coyuca de Benítez, Guerrero, con disparos de arma de fuego directo a la cabeza.

Aunque señalan las primeras versiones de la muerte de José Alfredo Cabrera que los elementos de la Guardia Nacional que lo resguardaban lograron abatir a su agresor y detener a otra persona.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el presidente del Comité Directivo del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo reveló el ambiente de temor que se vive en Coyuca de Benítez tras el brutal asesinato del candidato José Alfredo Cabrera.

Asimismo, aseguró que entre este jueves 30 de mayo o el viernes 31 de mayo darían a conocer quién podría ser el reemplazo a la candidatura de alcalde de Coyuca de Benítez que dejó José Alfredo Cabrera.

A pesar de ello, remarcó que aún están consternados por la muerte de Cabrera, de igual forma recordó el asesinato de Aníbal Zúñiga candidato a regidor, también por su partido y de su esposa del pasado 16 de mayo.

Recordó que el pasado 24 de mayo también tuvieron el asesinato de Arquímidez Díaz, coordinador estructural de la coalición Fuerza y Corazón por México en el municipio de Marquelia en la costa chica de Guerrero.

Por lo que denunció que ya han tenido varios sucesos de violencia y hasta intimidación porque algunas planillas han optado por salir de la contienda derivado al acoso de grupos delictivos de la región.

Expresó que desde el partido están cansados de estar sacando posicionamientos cada vez que un compañero sufre alguna agresión o muerte y aseguró que están decepcionados de las autoridades locales que no los protegen.

A la pregunta expresa de que si ya tienen un reemplazo de José Alfredo Cabrera, Alejandro Bravo, presidente del Comité Directivo del PRI en Guerrero reveló que no.

“Hasta ahorita no, hasta esta mañana que estoy hablando contigo no. Nosotros hemos andado en un par de eventos de la montaña y lo que hemos podido estar sondeando y te lo digo mucha sinceridad, ahorita no hay quién diga ‘yo le entro’,”

Alejandro Bravo, presidente del Comité Directivo del PRI en Guerrero