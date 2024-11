Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, quiere renegociar el pacto fiscal para dicho estado, situación por la que se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de buscar un mayor presupuesto para Jalisco.

Ayer martes 16 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó un monto de 9.3 billones de pesos por la Ley de Ingresos de la Federación 2025. Dicha medida incluye el Derecho Petrolero para el Bienestar, medida con la que se busca concentrar el impuesto del 30 por ciento a los ingresos de Pemex.

Sin embargo, el gobernador de Jalisco, proveniente de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, reclamó un mayor presupuesto para su estado por considerar que existen pendientes en materia de educación, salud e infraestructura.

Sesión en la Cámara de Diputados (Andrea Murcia Monsivais)

Pablo Lemus envía mensaje a Claudia Sheinbaum: “Nosotros no queremos estirar la mano”

Pablo Lemus dijo que se reunirá con Claudia Sheinbaum para discutir el tema presupuestal de Jalisco; “buscamos un mejor trato por parte de la federación”, dijo el gobernador de Movimiento Ciudadano en conferencia de prensa desde la Cámara de Dipuatdos.

El gobernador de Jalisco precisó que los 139 mil millones de pesos que se destinaron a su estado como parte del proyecto de Egresos no son suficientes para Jalisco; esto debido a pendientes en materia de educación, salud e infraestructura.

En ese sentido, Lemus dijo que de cada 10 pesos que Jalisco aporta al presupuesto federal, solo se les regresan 2.3, razón por la que dijo buscar una mejor recaudación fiscal para su estado:

“Nosotros no queremos tampoco de la federación estirar la mano y que simplemente nos regalen dinero, queremos que también nos den facultades, por ejemplo, para mejorar la recaudación federal en Jalisco” Pablo Lemus

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional (Mario Jasso)

Pablo Lemus busca reunirse con Claudia Sheinbaum por presupuesto de Jalisco; “cuando ella diga yo voy a estar aquí”, dice

Pablo Lemus manifestó su intención de reunirse con Claudia Sheinbaum para abordar el tema del presupuesto de Jalisco, luego de que la Ley de Ingresos de la Federación destinó 139 mil millones para dicho estado, los cuales le parecieron insuficientes.

“Yo no vengo a pelear, yo no vengo a generar un conflicto con la federación, por el contrario, vengo a establecer mecanismos de diálogo respetuoso”, expresó el gobernador, quien dijo estar a la espera de entablar un diálogo con la presidenta de México, pero no anunció una fecha.