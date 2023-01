En el estado de Jalisco, bajaron en el Área Metropolitana (AMG) del municipio de Guadalajara, los índices delictivos en el caso de robos, homicidios y feminicidios durante el pasado 2022.

Así lo informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro luego de participar en la mesa de seguridad metropolitana en la que participó este miércoles 4 de enero.

Sobre la baja en los índices delictivos en el AMG, el gobernador destacó que los robos se redujeron más de la mitad en 2022, pues disminuyeron un 55.1% con respecto a 2018.

De la misma forma, Enrique Alfaro indicó que la siguiente información sobre la baja de los delitos en la zona:

Por lo anterior, Enrique Alfaro señaló que se cometieron 10 mil robos de coche menos; hubo una baja de 10 mil 912 robos a negocio; 5 mil 736 robos a persona abajo; 4 mil 109 y 625 menos robos a casa habitación y robos a cuenta habiente.

El gobernador destacó que pese a los cuestionamientos contra la estrategia de seguridad en Jalisco, el trabajo realizado ha generado resultados tangibles validados por el Gobierno de México.

“Hubo quien dijo durante estos cuatro años que el modelo no servía, que la Policía Metropolitana no existía, que todo era un cuento. Bueno, cuatro años después déjenme decirles los resultados que hablan más que cualquier discurso. Me da mucho gusto poder hoy decirles a todos los tapatíos que tenemos en nuestra ciudad un modelo de seguridad que está dando resultados y que nos está permitiendo poco a poco, ir recuperando la paz y la tranquilidad. Los datos que presentamos son los datos del Sistema Nacional de Seguridad, son los datos oficiales del Gobierno de la República, son los datos oficiales para que no se diga que son los datos que platicamos nosotros”

Enrique Alfaro