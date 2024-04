El candidato a la alcaldía de Guadalajara, Jalisco por Morena, José María “Chema” Martínez, detalló su estrategia Primero Los Barrios en la misma región.

Lo anterior tuvo lugar el sábado 20 de abril en las colonias Insurgentes, Margarita Maza de Juárez, La Joyita y Balcones de la Joya.

A través de ella, Chema Martínez aseveró que en caso de ganar las elecciones 2024, su gobierno tendrán barrios dignos y principalmente seguros.

Además, la estrategia del candidato estará enfocada en cuatro ejes para atender las siguientes necesidades en Guadalajara:

Seguridad (Barrios Tranquilos)

Vivienda (Barrios Vivos)

Servicios públicos (Barrios Dignos)

Medio ambiente (Barrios Verdes)

Chema Martínez reforzará la seguridad en Guadalajara y promete agenda ambiental

También, Chema Martínez adelantó que reforzará la seguridad en Guadalajara a través de la policía municipal, con el fin de que la población incremente su confianza en ella.

“Todo esto nos va a permitir regresar entonces a la confianza y la tranquilidad, pero con herramientas para construir la paz, no la violencia, no la extorsión, no el amague, no el abuso”, adelantó Chema Martínez.

Por otra parte, el candidato en Guadalajara señaló que como parte de su agenda ambiental se plantarán al menos 110 mil árboles.

“Éramos la ciudad de la eterna primavera. Vamos a hacer el mayor programa de reforestación de todo el país. Solo el primer año vamos a plantar 110 mil árboles, especies que vayan de acuerdo a la posibilidad y que puedan convivir con banquetas. Hay que buscar esas especies que nos permitan esa sana convivencia. Buscar la colaboración del medio ambiente para con nuestra convivencia. Esto tenemos que hacerlo con un cinturón verde, que pueda rodear a toda Guadalajara” Chema Martínez, candidato en Guadalajara

Chema Martínez (Cortesía)

Chema Martínez se comprometió a rescatar la Barranca de Huentitán

Además de su estrategia Primero Los Barrios, Chema Martínez se comprometió a rescatar la Barranca de Huentitán para convertirlo en el parque más grande de Guadalajara.

En este sentido, el candidato de Morena apuntó la necesidad de colaboración de los pobladores de Guadalajara para reapropiarse de los espacios públicos.

Otra de las iniciativas que anunció Chema Martínez fue construir el más grande sistema integral de cuidados para las mujeres jefas de familia, adultos mayores y los niños.