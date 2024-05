El obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, quien fue reportado como desaparecido y luego hallado drogado en un hospital de Morelos, informó que no presentará ninguna denuncia penal por los hechos de los que fue víctima.

Por medio de un comunicado difundido por la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo emérito Salvador Rangel descartó que vaya a interponer una denuncia contra quienes le hicieron daño.

“En ejercicio de mis derechos constitucionales, no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho”, anunció el obispo.

Salvador Rangel pidió a medios de comunicación comprender y respetar su decisión, que dijo es “encaminada al bien de mi seguridad e integridad física y moral”.

Obispo Salvador Rangel dice que perdona a quienes le hicieron daño y a quienes lo revictimizaron

En el comunicado, el obispo emérito Salvador Rangel expresó que, siguiendo los principios evangélicos, con todo su corazón perdona a quienes le hicieron daño, así como a quienes lo revictimizaron derivado de la desinformación.

“Con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquéllos que me han revictimizado producto de la desinformación”, dijo.

Apuntó que la decisión la tomó luego de haber “meditado profundamente” y de haber consultado con sus seres queridos, además de que debido a que su vida, edad y su salud están en condiciones desfavorables.

El comunicado íntegro del obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa es el siguiente:

Mensaje a todo el pueblo de Dios de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. pic.twitter.com/IoAF4k2xY2 — CEM (@IglesiaMexico) May 8, 2024

¿Qué le pasó al obispo Salvador Rangel?

El pasado 27 de abril, el obispo emérito Salvador Rangel desapareció tras haber salido de su casa en Jiutepec, Morelos.

Dos días más tarde, fue localizado en un hospital de Morelos, al que llegó en calidad de no identificado.

Inicialmente, se reportó que el obispo había sido víctima de un secuestro exprés, que habría sido drogado y asaltado.

Sin embargo, en una especie de versión revictimizante, la Comisión de Seguridad de Morelos indicó que Rangel habría ingreso a un motel en compañía de otra persona, además de haber sido hallado con sobredosis de drogas.

Hasta ayer martes 7 de mayo de 2024, la Conferencia del Episcopado Mexicano reveló que que el obispo no había rendido su declaración ministerial, luego de se encontraba mal de salud por las sustancias que le fueron suministradas. Hasta que este miércoles, finalmente, confirmó que no presentará ninguna denuncia penal.