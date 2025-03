Jack in the Box, la cadena de restaurantes de comida rápida, duró sólo dos días abierto en una ciudad del norte de México; te decimos cuál fue la preocupante razón por la que cerró.

Una sucursal de Jack in the Box fue recientemente abierta el pasado lunes 24 de marzo en el Centro Comercial Patio Panamericana, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Sin embargo, a tan solo dos días de su apertura, el restaurante Jack in the Box, que se encuentra en la avenida Ejército Nacional, ya no se encuentra dando servicio por esta razón.

Clausuran Jack in the Box de Ciudad Juárez; duró sólo dos días abierto

El pasado miércoles 26 de marzo, el restaurante Jack in the Box de Ciudad Juárez fue clausurado por el personal de Desarrollo Urbano a tan sólo dos días de su apertura.

De acuerdo con Desarrollo Urbano, a Jack in the Box de Ciudad Juárez le faltaba un permiso para comenzar a operar en el lugar, por lo que la tienda de comida rápida fue clausurada.

Personal y clientes que se encontraban dentro del Jack in the Box de Ciudad Juárez fueron desalojados del establecimiento para realizar el cierre correspondiente; se desconoce cuándo volverá a abrir.

La directora de Desarrollo Urbano reveló que los dueños de Jack in the Box de Ciudad Juárez sí solicitaron los permiso correspondientes, sin embargo, se anticiparon a la apertura.

Jack in the box en México (Google maps)

Clausuran Jack in the Box de Ciudad Juárez; no fue la única tienda cerrada

Fue el pasado lunes 24 de marzo cuando Jack in the Box de Ciudad Juárez abrió sus puertas al público para ofrecer una variedad de clientes ansiosos por degustar la variedad de hamburguesas, tacos y desayunos.

A sólo dos días de su apertura, Jack in the Box de Ciudad Juárez fue cerrado, pero no fue la única tienda perjudicada, pues el restaurante Denny’s también fue clausurado.

Denny’s llevaba una semana abierto, a comparación de Jack in the Box, y se espera que ambos establecimientos vuelvan a ofrecer sus servicios cuando la situación con Desarrollo Urbano se regule.