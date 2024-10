El INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) ordenó a IMSS entregar a un ex trabajador el documento con el monto de su fondo de ahorro para el retiro, así como su ubicación.

Esto, tras una solicitud de acceso a datos personales.

La persona solicitante argumentó que su fondo de ahorro desapareció de su afore , por lo que necesita saber la cantidad exacta y dónde estaba depositado.

Inicialmente, el IMSS se declaró incompetente y sugirió que la petición se dirigiera a la Consar.

Intervención del INAI en desaparición del fondo de ahorro de ex trabajador del IMSS

La queja de un ex trabajador del IMSS llegó hasta el INAI, obligando al Instituto Mexicano del Seguro Social a asumir su competencia.

Así, se localizó una pensión de cesantía en nombre de la persona solicitante, indicando que los recursos fueron transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar .

No obstante, no se informó el monto del ahorro, por lo que el INAI señaló al IMSS de no consultó a todas sus áreas competentes.

Asimismo, destacó que el derecho a recibir los recursos de la subcuenta de retiro no caduca.

En consecuencia, el instituto ahora deberá hacer una nueva búsqueda y proporcionar la información requerida.