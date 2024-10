El Instituto Nacional de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos (INAI) se reunirá con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, para evitar desaparecer los organismos autónomos.

Según confirmó el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, la reunión con la morenista se llevará a cabo el miércoles 16 de octubre a mediodía en el Palacio de Cobián, la actual sede de la Secretaría de Gobernación.

“Celebro la apertura para entablar este respetuoso diálogo ” comunicó en sus redes sociales Adrián Alcalá tras confirmar su reunión con Rosa Icela Rodríguez.

Inai buscará llegar a un consenso con Rosa Icela Rodríguez para evitar desaparecer

La reunión de funcionarios del INAI con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, acontece luego de varios llamados de Adrián Alcalá para dialogar con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El comisionado presidente comentó en entrevista para Imagen Radio que durante la reunión se insistirá en la importancia de los derechos de acceso a la información y protección de datos en una institución autónoma.

No obstante, adelantó que no dejará de lado la necesidad de realizar algunos ajustes al INAI, pues la “iniciativa aún no está votada” y existe la posibilidad de llegar a un consenso.

Previo a la reunión confirmada con Rosa Icela Rodríguez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo estar de acuerdo en darle continuidad a los organismos de transparencia, pero resaltó el hecho de que el INAI tiene señalamientos de corrupción.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los mecanismos de transparencia continúen. El asunto es si requerimos una institución del tamaño del INAI, que tiene señalamientos de corrupción, para poder seguir defendiendo la transparencia”

Esta será la primera vez en seis años que se reúna un representante del Gobierno de México con un funcionario del INAI, dado que las conversaciones entre ambos quedaron paralizadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

📌Les informo, con beneplácito, que he recibido la confirmación de la oficina de la @SEGOB_mx que este miércoles 16 de octubre sostendremos una reunión de trabajo.



Celebro la apertura para entablar este respetuoso diálogo.



✅#TodasyTodosSomosINAI — Adrián Alcalá (@AdrianAlcala75) October 14, 2024

Estas son los siete organismos autónomos que podrían desaparecer en diciembre 2024

Durante la sesión de este domingo 13 de octubre, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, nombró los siete organismos autónomos que podrían desaparecer.

Se anticipó que para el mes de diciembre 2024 estas son los organismos al borde de la extinción, tal como ya se votó en comisiones:

INAI

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)

Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoradu)

Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH)