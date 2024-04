A 177 días de que el huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, los municipios afectados continúan con los trabajos para atender la emergencia hoy jueves 18 de abril 2024.

A más de 5 meses del impacto del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que la entrega de enseres ha concluido; asimismo, se han otorgado apoyos a más de 300 mil viviendas.

Hasta el 18 de marzo, última fecha en la que el gobierno federal dio información oficial, la Fiscalía General del Estado no ha modificado las cifras oficiales de muertos y desaparecidos por el huracán, por lo que se mantiene el reporte de 52 muertos y 31 desaparecidos en Acapulco y Coyuca de Benítez.

El huracán Otis golpeó Acapulco como categoría 5 en las primeras horas del 25 de octubre de 2023 y dañó 80% de la infraestructura tanto residencial como la hotelera y a casi 6 meses, el sector turístico no se ha recuperado.

Hasta el momento, se ha rehabilitado alrededor del 30% de los hoteles y, pese a que se tienen programados eventos en el puerto para el 2024, los comerciantes consideran que Acapulco quedará completamente rehabilitado hasta el 2026, de acuerdo con Proceso.

De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera, Laura Caballero Rodríguez, sí se ha registrado un incremento en la afluencia turística; sin embargo, no ha sido suficiente para la derrama económica que se requiere .

Esto sobre todo debido a que la mayoría de los hoteles no se han rehabilitado y muchos de estos van a abrir hasta el 2026.

“En Semana Santa es donde esperábamos mucho más turismo. Sí hubo algo, pero no la derrama económica que se necesita en el puerto...Esperábamos tener un poco más, no al total porque hay que reconocer que no todos los hoteles están trabajando”.

Laura Caballero Rodríguez, presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera