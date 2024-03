Ante el homicidio del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Rothan Gómez, su mamá Lilia Vianey Gómez, pidió cadena perpetua para los policías que lo mataron.

El pasado 7 de marzo se reportó una balacera entre policías de Guerrero y normalistas en Chilpancingo, donde Yanqui Rothan perdió la vida .

Según la primera información oficial, los policías dispararon porque los estudiantes supuestamente viajaban en una camioneta con reporte de robo y también traían un arma de fuego larga.

Sin embargo, la mamá de Yanqui Rothan Gómez aseguró que ni iban armados, ni estaban tomados o drogados.

En entrevista para así las cosas, Lilia Vianey, mamá de Yanqui compartió el relato de los hechos de acuerdo con los compañeros que acompañaron a su hijo el día en que fueron atacados.

Asimismo, lamentó que a 4 días de los hechos, los policías responsables sigan bajo resguardo y no hayan sido detenidos.

“Eso no es razón para que los hayan herido y lo hayan masacrado. Ebrios o no ebrios, dorados o no drogados, no tuvieron que hacer eso. Eso no es motivo para matar ni agredir”

Lilia Vianey Gómez, mamá de Yanqui Rothan Gómez