Con motivo del Día del Niño, una maestra de Chilpancingo, Guerrero, rentó una sala completa de Cinépolis para llevar a sus alumnos a ver la película de Mario Bros.

A través de redes sociales se viralizaron varias fotos de los estudiantes disfrutando del largometraje animado de Illumination, y un video en donde se les ve cantando a todo pulmón Peaches .

Para ello, la maestra incluso se vistió como la princesa de Mario Bros y compartió la alegría de estar junto a sus alumnos en el Día del Niño.

Pero pese a la emoción de los pequeños, hubo quienes criticaron que hicieron mucho ruido dentro de la sala, sin tomar en cuanta al resto de los presentes en el cine.

Maestra lleva a sus alumnos a ver Mario Bros (Facebook)

Critican a maestra que rentó sala de cine en Cinépolis para sus alumnos por el Día del Niño

La sorpresa dejó maravillados a los estudiantes de la maestra Magali Ocampo , quien rentó una sala completa en Cinépolis para que los niños vieran Mario Bros.

Si embargo, hubo quienes criticaron el “escándalo” que hacían los infantes mientras veían la cinta y afirmaron que los menores debían comportarse.

“ A mí me toca una sala de esas y me salgo ”, “Que en nuestra sala no haya chamacos por favor”, “Espero que hayan rentado la sala para ellos solos, porque que dolor de cabeza entrar y ver eso”, comentaron.

Ante esto, la maestra afirmó en los comentarios que rentó la sala, por lo que era una función exclusiva para niños de segundo y tercer año de primaria.

Maestra también se llevó los aplausos por vestirse de la princesa de Mario Bros

Aunque recibió algunas críticas, la maestra que llevó a sus estudiantes a ver Mario Bros por el Día del Niño también fue sumamente aplaudida.

“Qué bonita persona, está en la profesión correcta” y “Qué alegría ver a los niños tan felices”, fueron algunos de los comentarios.

El video se compartió pasado el jueves 27 de abril en la plataforma de TikTok y a poco más de 24 horas de haberse subido superó las 300 mil visualizaciones.

