Evelyn Salgado pedirá apoyo a la ONU ante la venta de niñas en Guerrero

México.- Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero anunció que pedirá apoyo a la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para erradicar la venta de niñas en la entidad.

En el marco por el 172 Aniversario de la erección de Guerrero como Estado, Evelyn Salgado Pineda aseguró que buscará terminar con las prácticas “tradicionales” de la venta de niñas con fines matrimoniales.

Pala lograr su objetivo, Evelyn Salgado detalló pedirá la intervención de la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, también conocida como ‘ONU Mujeres’.

Aunado a esto, la mandataria estatal dijo que en Guerrero se ha comenzado con el diseño de una estrategia especial, para evitar que más menores de edad sean utilizadas como moneda de cambio.

El pasado 11 de octubre, salió a la luz el caso de Concepción, mujer que perdió a sus trillizos presuntamente por haber sido golpeada por un policía comunitario en la localidad de Dos Ríos.

Concepción, fue golpeada por exigir la libertad de su hija Angélica de 15 años, quien había sido encarcelada por no permitir ser violada por su suegro.

En represalia, el suegro Angelica, exigió la devolución de la dote que había pagado para convertirla en la esposa de su hijo, cuando ella tenía 13 años de edad.

El caso sucedió en el municipio indígena de Cochoapa El Grande, donde así como Angelica siento de niñas son obligadas a casarse a cambio de dotes económicos o para ser utilizadas en trabajos domésticos e, incluso, en la prostitución.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado por este tipo de situaciones en el estado de Guerrero el mandatario declaró que el tema de la venta de niñas no es un problema general.

“Lo de la trata o la prostitución infantil, no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades (...) ¿En la montaña de Guerrero, ahí se venden a las niñas? No, puede ser la excepción, pero no la regla porque hay muchos valores en los pueblos indígenas”

AMLO