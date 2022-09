La gobernadora Evelyn Salgado, aseguró que Guerrero avanza en salud con más hospitales, centros de salud, clínicas e inversión para mejorar la infraestructura hospitalaria.

Con la responsabilidad de hacer efectivo el derecho humano a la salud universal y de calidad, en Taxco, Evelyn Salgado, visitó el Hospital General “Adolfo Prieto” de Taxco.

En su visita, la gobernadora de Guerrero evaluó los resultados de la primera jornada gratuita de Cirugía de Cataratas y Colocación de Lente Intraocular.

De esta forma, 112 habitantes de la región Norte de Guerrero se vieron beneficiados con 140 cirugías de manera gratuita, que significó un ahorro de 20 mil pesos por cada intervención quirúrgica.

“La salud de los guerrerenses es nuestra prioridad, es por eso que no puede haber crecimiento sin salud, mucho menos desarrollo y bienestar, por eso como autoridades tenemos la gran responsabilidad de hacer efectivo el derecho humano a la salud universal y de calidad, que quede claro que esto no es un privilegio, no es una dádiva, ni un regalo, es un derecho universal que tenemos todas y todos los guerrerenses”.

Evelyn Salgado