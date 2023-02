Evelyn Salgado y el Auditor Superior de Guerrero dieron inicio a las auditorias del Ejercicio Fiscal 2022.

La mandataria estatal, Evelyn Salgado fue la mejor evaluada del país en el combate frontal a la corrupción, señala encuestadora.

Evelyn Salgado mantiene el compromiso irrestricto de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo como una política angular de su gobierno.

Las auditorías de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022 se realizarán a 153 entes fiscalizables del Poder Ejecutivo.

Actualmente Evelyn Salgado es la mejor evaluada en el país en el combate a la corrupción de acuerdo con los resultados de la encuestadora ARIAS Consultores.

Evelyn Salgado (Cortesía)

Guerrero mantiene la mejor evaluación al combate a la corrupción

La gobernadora, Evelyn Salgado aclaró que Guerrero registró la mejor evaluación nacional con el 32.2 por ciento de aprobación y mencionó que el estado mantiene una lucha frontal contra la corrupción y dijo que continuarían así.

Por su parte, Evelyn Salgado manifestó que encabeza un gobierno abierto a las auditorías como un claro ejercicio de la rendición de cuentas y transparencia de los recursos del pueblo.

De igual manera mencionó que seguirá luchando contra la corrupción, el rezago, la marginación y la pobreza para seguir transformando a Guerrero.

Evelyn Salgado finalizó diciendo que su su gobierno será garante del uso correcto de los recursos fomentando la confianza, la integridad, disponibilidad y transparencia de toda la documentación relacionada con la fiscalización contribuyendo de manera decidida a consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.