La diputada Beatriz Mojica afirmó que con la despenalización del aborto en el estado de Guerrero, se garantiza el derecho a decidir de las mujeres, sobre su vida y su cuerpo.

Así lo dijo luego de que el Congreso de Guerrero aprobó despenalizar el aborto con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo.

Con ello, dijo Beatriz Mojiica, se termina la criminalización de las mujeres por abortar.

Yuri dice que el aborto es un asesinato y una mujer no tiene derecho a matar una vida

“En esta legislatura de la paridad nos toca pasar del dicho a la práctica, no condenemos a las mujeres a la clandestinidad, no banalicemos el debate de quienes están a favor de la vida y de quienes no están a favor de la vida, todos y todas estamos a favor de la vida.”

Beatriz Mojica. Diputada local