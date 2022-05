El Acapulco Acamoto 2022 y el Tianguis Turístico son dos eventos que atraen a visitantes a Acapulco, Guerrero, pero que al sector hotelero no le ha parecido que se celebren al mismo tiempo, no obstante el presidente de la AHETA aclara que no coincidirán.

En medio del 33 aniversario de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), su presidente, Alejandro Domínguez Aveleyra, detalló a medios que el Acapulco Acamoto 2022 y el Tianguis Turístico no coincidirán en fechas.

Mientras que el Acapulco Acamoto 2022 se llevará a cabo el 28 de mayo , el Tianguis Turístico será unos días previos, del 22 al 25 de mayo . Para el sector turístico de Acapulco esta es una buena noticia, ya que según ellos no habrá desmanes esos días.

“Sabemos que van a venir, que no van a cruzar en la semana del Tianguis, eso es muy importante, que vendrán para el día 28 y que no van a bloquear lo que es la Costera Miguel Alemán” Alejandro Domínguez Aveleyra, presidente de la AHETA

Entre otros de los problemas que son importantes para los empresarios del sector turístico de Acapulco que representa el Acapulco Acamoto 2022 son los problemas viales, debido a que con este evento se cierran varias avenidas cercanas al puerto.

Asimismo hace un par de días, la AHETA había solicitado por escrito que se respetará el cambio de fecha para el Acapulco Acamoto 2022, luego de que en redes sociales se anunció que este evento sería del 19 al 21 de mayo, fechas cercanas al Tianguis Turístico.

Empresario hoteleros piden que se tenga un mejor control del Acapulco Acamoto 2022

Ante el marco de la celebración del Acapulco Acamoto 2022 y el Tianguis Turístico de México, empresarios hoteleros piden que se tenga un mejor control del evento de motociclistas, ya que refieren que da mala imagen e inseguridad.

Los empresarios hoteleros piden que se controle la concentración de los participantes y se instalen filtros de revisión para asegurarse que las unidades no sean robadas, que los motociclistas porten equipo de protección y no hayan ingerido sustancias nocivas.

Igualmente los empresarios hoteleros de Acapulco consideran que eventos como el Acapulco Acamoto 2022, sólo obstruyen las avenidas principales en el sector turístico de la zona costera.

“Para muchos de los hoteles o para la mayoría el evento no genera un ingreso, son pérdidas, son muertes, ya sabemos todos lo que sucede” Alejandro Domínguez Aveleyra, presidente de la AHETA

Además, medios locales refieren a que hace seis años, en 2016, en un evento de Acamoto se reportaron fallecidos por arma de fuego y objetos punzo cortantes. Incluso este evento había sido cancelado pero por la pandemia.

Acapulco Acamoto/el sol de Acapulco

Finalmente, en la insistencia de los empresarios señalaron que muchos hoteles se están remodelando o en mantenimiento, con el fin de dar una mejor imagen a los visitantes no sólo durante eventos como el Tianguis Turístico, sino de manera permanente.