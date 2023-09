El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, puso en marcha el programa Nuestro Tianguis con el que busca impartir capacitación y equipamiento a fin de que tengan mayor éxito en sus negocios.

Se trata de un programa novedoso que por primera vez se implementará en los tianguis de las colonias populares de diversos municipios.

De acuerdo con el gobierno de Sinaloa, en la entidad existe 10 mil familias que se dedican a vender mercancía de todo tipo en los tianguis que se instalan en diversos días especialmente los fines de semana.

Este programa ofrecerá apoyos, además de captaciones, pues el objetivo es que puedan hacer crecer sus negocios y sus ventas con diversas herramientas.

Rubén Rocha dijo que personalmente él ha visitado esos tianguis y ha visto que mujeres son las que principalmente operan esos negocios.

Una de ellas es Ana Barraza Rangel, quien agradeció que la actual administración los volteara a ver.

“Cuando yo los miré en el tianguis haciendo las encuestas me sentí muy feliz porque dije: ahora es el día que nos voltearon a ver para salir adelante y poder mejorar; estoy muy orgullosa por el presidente, por el de Economía, y a Rubén Rocha Moya por voltearnos a ver, le doy las gracias a él y a todos ellos por sacarnos adelante y para capacitarnos, para mejorar, para tener recursos económicos”

Rubén Rocha anunció que habrán más beneficios para los comerciantes de tianguis y por ello se va a implementar un programa de construcción de baños púbicos y pavimentación de calles, además de las capacitaciones y apoyos planeados.

“Es lo mejor que podamos apoyar a los comerciantes pobres, a los que están tratando de escalar, los vamos a empujar para que escalen. De ninguna manera hay que empezarles a poner trabas y decirles ya sálganse de aquí porque se ve mal, no, absolutamente no, que nadie les diga eso, pues al país que vayan por más rico que sea ahí hay tianguis, de tal manera que esto es algo que me importa mucho y por eso los vamos a apoyar, vamos a seguir atendiéndoles ahí donde estén”