Ricardo Sheffield, ex titular de Profeco, se pronunció sobre el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena asesinada en Celaya, y dijo que sospecha que la Fiscalía de Guanajuato evitará que reciba justicia.

A través de un video que subió a sus redes sociales, Ricardo Sheffield, quien también fue aspirante a la candidatura de Morena para el gobierno de Guanajuato, cuestionó a las autoridades por el seguimiento al caso de Gisela Gaytán.

Cabe recordar que fue el pasado 1 de abril cuando Gisela Gaytán, candidata a la alcaldía de Celaya, fue asesinada durante un mitin celebrado en dicho municipio de Guanajuato.

En su cuenta de X, antes Twitter, Ricardo Sheffield envió un mensaje al gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Diego Sinhue Rodríguez.

Y es que el ex titular de Profeco sentenció que la Fiscalía de Guanajuato presentará un montaje sobre lo que le ocurrió a la candidata de Morena, Gisela Gaytán.

Por lo que acusó al Gobierno del Estado y a la Fiscalía de Guanajuato de desviar y manipular la justicia para el caso de Gisela Gaytán.

“Nos hemos enterado que la Fiscalía del Estado no tarda en presentar un montaje al estilo (Genaro) García Luna, sobre el asesinato de nuestra compañera y amiga, Gisela Gaytán. Con las prácticas más corruptas van a torcer el Derecho, esconder la verdad y pisotear la justicia como lo hacen siempre”.

Ante la sospecha de Ricardo Sheffield sobre que la Fiscalía de Guanajuato evitará que se haga justicia por Gisela Gaytán, el ex titular de Profeco hizo una particular petición al presidente AMLO.

Ricardo Sheffield pidió a AMLO que solicite a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso de Gisela Gaytán para que se investigue su asesinato por medio de la dependencia federal y no local.

“Si lo dejamos en manos del Estado, no se hará justicia nunca, no lo podemos permitir”, sentenció Ricardo Sheffield, quien también mandó el siguiente mensaje al gobernador Diego Sinhue y al fiscal Carlos Zamarripa:

“También le pido al gobernador y al fiscal que recapaciten. Les exijo que no se pasen de rosca, no vamos a permitir que revictimizar a Gisela y mucho menos que emancillen su memoria. Son responsables de su muerte, que no insulten su memoria”.

Ricardo Scheffield