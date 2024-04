El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó tras el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena en Celaya, Guanajuato; esto fue lo que dijo el mandatario federal en su conferencia mañanera de hoy 2 de abril.

Ayer lunes, a dos días de haber iniciado las campañas municipales en Guanajuato, Gisela Gaytán fue asesinada durante un evento proselitista mientras iba acompañada por un grupo de simpatizantes que intentaron refugiarse de una balacera por la cual murió.

Estos hechos fueron captados en un video por la cámara de un celular, en el cual se logran escuchar disparos y gritos de los simpatizantes, luego una persona cae al suelo mientras las personas alrededor intentan refugiarse de la balacera.

La muerte de Gisela Gaytán fue confirmada por la candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, quien lamentó la “irreparable pérdida” de la aspirante, hecho por el que suspendió sus actos de campaña ayer lunes 1 de abril.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato aseguró haber abierto una carpeta de investigación por el caso en el cual, además del asesinato de Gisela Gaytán, resultaron heridas tres personas.

AMLO lamentó el asesinato de Gisela Gaytán durante su conferencia mañanera de hoy 2 de abril en Palacio Nacional, en la cual argumentó que la candidata fue una persona que se dedicó a luchar por la democracia en México.

En ese sentido, durante el inicio de la conferencia matutina, el presidente envió sus condolencias a los familiares de Gisela Gaytán.

Gisela Gaytán llevó a cabo en un último evento de campaña antes de ser asesinada, el cual se realizó en el Mercado Morelos. Sin embargo, unas horas antes, Gisela Gaytán expresó que el actual gobierno del estado dio “cero resultados en materia de seguridad”.

Guanajuato ha sido el estado más peligroso de México desde 2018. De hecho, debido al contexto de violencia que vive en el país, los siguientes municipios son considerados como algunas de las zonas más peligrosas del mundo:

En ese sentido, AMLO declaró en julio de 2021 que “no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato”.

“Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde ya bastante tiempo, y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible”

AMLO