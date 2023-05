La alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, está dando de qué hablar luego de que apareciera amamantando en vivo durante una sesión de cabildo a distancia.

Entre las opiniones destaca la comparación con Mariana Rodriguez, primera dama de Nuevo León, quien también ha compartido en redes sociales este tipo de momentos.

Ante la polémica generada, Geraldine Ponce respondió desde su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje que defendió su acto.

En Facebook circularon imágenes en donde la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, aparece amamantando a su hija María durante una sesión de cabildo.

La funcionaria tuvo que asistir de manera remota debido a que todavía se encontraba en el hospital.

El hecho generó polémica debido a que fue considerado por la opinión pública como ‘desagradable’ e ‘innecesario’, provocando incluso que Geraldine Ponce fuera comparada con Mariana Rodríguez.

Tras estar bajo el ojo público, Geraldine Ponce respondió a las críticas por amamantar en vivo a su bebé recién nacida.

De acuerdo con la alcaldesa, presentarse a la reunión dándole pecho a su hija no es más que demostrar que las mujeres pueden vivir su maternidad mientras se desempeñan profesionalmente.

Y a raíz de la también controversial comparación con Mariana Rodriguez, quien también ha compartido este tipo de momentos, Geraldine Ponce aseguró no sentirse ofendida.

“Hasta he leído comparaciones con Mariana Rodríguez, lo cual no me molesta, pues ser madre es algo que deseaba: me siento muy orgullosa de serlo y de poder compartir esta etapa que me hace feliz. Todas las mujeres somos libres de elegir cómo llevar nuestra maternidad, nuestros descansos y reposos, sin importar qué hacemos de nuestras vidas.”

Geraldine Ponce