Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, Nayarit, reveló que fue un empresario quien le prestó la avioneta en la que sufrió un accidente este fin de semana.

En entrevista con Carmen Aristegui, Geraldine Ponce afirmó que la avioneta con matrícula XB-GDL en la que se accidentó pertenece a su amigo empresario Fernando Becerril .

La alcaldesa de Tepic detalló que la avioneta solo fue prestada para ese viaje y únicamente tuvo que cubrir el costo del combustible y los gastos del aeropuerto .

Además, explicó que se trató de un préstamo informal y aclaró que no tiene relación de negocios con su amigo empresario.

“Fue una avioneta que me la prestaron, solamente pagué el costo del combustible y los gastos del aeropuerto. Me la prestó un amigo. Fue un préstamo informal. Es un amigo, así que no tengo ningún tipo de relación de negocios, ni nada. Él es Fernando Becerril, un amigo de aquí. Es un empresario”

Geraldine Ponce. Alcaldesa de Tepic