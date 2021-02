Fuerza por México cederá tiempos en radio y TV para difundir contenidos educativos

Presidente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas, entregó al INE el documento para que tiempo del partido se use en educación de niñas y niños

Oaxaca.- Tras invitar a las maestras y los maestros de México, a que se unan a Fuerza por México (FXM), para construir juntos una plataforma que lleve a un nuevo modelo educativo, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese instituto político, Gerardo Islas Maldonado, informó que este partido cederá, de manera temporal, los tiempos en radio y televisión, que le corresponden en favor de contenidos educativos para las niñas y los niños de México.

Islas Maldonado enfatizó que en Fuerza por México la educación es el principal eje rector de la agenda nacional y está reflejada en su Declaración de Principios , por lo que al partido cedió la transmisión de sus spots.

“Quiero decirles que he firmado un documento y lo he entregado al Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de ceder los tiempos que nos corresponden para la educación. Nosotros no ganaremos más adeptos por un spot, pero sí ganaremos más educando a nuestros niños. Por eso nuestros spots de Fuerza por México se destinará a la educación” Gerardo Islas Maldonado

Fuerza por México le apuesta a los gobernantes en turno

El líder partidista aprovechó para reiterar que Fuerza por México le apuesta a que le vaya bien a los gobernantes en turno.

“Quiero hacer una invitación a las maestras y los maestros de México a que se unan a Fuerza por México, porque este es el partido que propondrá reformas educativas. El que quiere conquistar los corazones de las maestras y los maestros, para que juntos trabajemos una plataforma y llegar a un nuevo modelo educativo de acuerdo a los nuevos tiempos, que incluya calidad en la transmisión de los contenidos educativos que hoy vemos a través de la televisión” Gerardo Islas Maldonado

En cuanto al proceso de selección de las y los candidatos a los diversos puestos de elección popular en el partido, Gerardo Islas aseguró que en Fuerza por México se va a privilegiar el talento el trabajo, el esfuerzo y las ganas de lograr una Oaxaca diferente , porque dijo que lo que se busca es alcanzar un estado que sigue el camino de la prosperidad.

“No nos vamos a distraer en la militancia de ellos. Nosotros no buscamos la polarización, llegamos para coadyuvar, para ser más eficientes, e innovadores, somos el partido de la libertad y donde hay empatía para lograr las cosas” Gerardo Islas Maldonado

Poco después, en conferencia de prensa Islas Maldonado subrayó que FXM es la fuerza política del país que más rápido se ha consolidado y resaltó que hoy al ver las encuestas de los 10 partidos políticos existentes, Fuerza por México aparece en el cuarto y quinto puesto y eso, dijo, se debe al trabajo de tierra que estamos haciendo.

En su visita Gerardo Islas tomó protesta a los integrantes del Comité Directivos Municipal del partido en la capital oaxaqueña, acompañado por la presidenta el Comité Directivo Estatal de Fuerza por México en Oaxaca, Salomé Martínez Salazar y por el secretario general, Azael Jacinto García.