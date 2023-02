La denuncia de Florencia Guillot inspiró a otra mujer a contar que fue drogada y víctima de violación en Morelia, Michoacán bajo el mismo modus operandi en 2015.

Luego de que la influencer Florencia Guillot denunció en su cuenta de Instagram que una de sus amigas fue drogada aparentemente “con un shot” en un antro de Nuevo León, el caso resonó en redes sociales.

Y es que la influencer de maquillaje expuso que el pasado 4 de febrero, en el antro ‘Toto’ de San Pedro Garza García, su amiga fue drogada y comenzó a sentirse mal luego de que se tomó “un shot”.

Asimismo, Florencia Guillot acusó trata de personas, ya que señaló que no es el primer caso que se da a conocer en que una mujer es drogada al interior de dicho antro.

La difusión causó tal impacto que la Fiscalía de Nuevo León ya abrió una carpeta de investigación por el hecho, mientras que otra mujer decidió contar su historia, similar a la denuncia de Florencia Guillot.

Mujer denuncia que fue drogada y víctima de violación en Morelia, Michoacán

Se trata de Danae García, quien en su cuenta de TikTok contó que ella también fue drogada y víctima de abuso sexual de la misma manera en que expuso la influencier Florencia Guillot.

De acuerdo con la mujer, los hechos ocurrieron en 2015 pero en Morelia, Michoacán, cuando a sus 19 años acudió a un antro con unos supuestos amigos.

“Esto no sólo es del 2023, yo fui abusada en el 2015 de la misma forma; unos amigos en ese momento me invitaron de antro y me dieron un shot. En el primer shot perdí”. Danae García

Danae García contó que luego de que se tomó un shot, ya no tiene recuerdos de lo que ocurrió después, sólo pequeñas lagunas mentales.

La mujer narró que después de ser drogada mediante un shot, recuerda sólo 3 momentos específicos:

el primero, cuando era trasladada en el vehículo de uno de sus supuestos amigos

el segundo, cuando despertó y dicho amigo estaba sobre de ella

el tercero, cuando volvió a despertar y había un segundo hombre encima de ella

Mujer recibió amenazas para que no denunciara que fue drogada y violada en Morelia

En una segunda parte, Danae García agregó que al despertarse por segunda vez, escapó del edificio donde la tenían y llamó a un amigo para que la recogiera; posteriormente fue a un hospital.

En el hospital le explicaron que si realizaba la denuncia iba a ser muy difícil que procediera, ya que ella no presentaba signos de violencia “y si no hay marcas de violencia, no existe en México un abuso”.

Razón por la que decidió callar; pese a eso relató que los hombres que la drogaron y violaron, de los que ya no sólo eran 2 sino 3, la amenazaron para que no hablara; por lo que decidió mudarse de Morelia.

“Después me empezaron a llegar amenazas de estos tipos, y no sólo de 2, se involucró uno más; me llegaron amenazas de estos 3 así que decidí retirarme de Morelia”. Danae García

Finalmente, la mujer concluyó que estos casos ocurren en México desde hace años y no sólo durante un fin de semana en un antro.