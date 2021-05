La Fiscalía de Tabasco investiga al sujeto por el delito de pederastia.

México.- La Fiscalía General de Justicia de Tabasco abrió una carpeta de investigación contra el sujeto que fue captado “bañándose” desnudo con una menor de edad, en el río Mezcalapa, en un caso de abuso.

La fiscalía de Tabasco explicó que la investigación es por el delito de pederastia. Esto pese a que la mamá de la menor de edad explicó que el tema se trataba de un malentendido.

Hombre es captado desnudo con niña en río Mezcalapa de Tabasco

El pasado 7 de mayo un hombre fue captado en el río Mezcalapa, del municipio de Huimanguillo, en Tabasco, desnudo con una menor de edad.

En un video que circuló en redes sociales se vio al sujeto desnudo con la menor de edad. Cerca de ellos había otro niño.

El hombre de Tabasco calificó que el hecho era “algo normal”, a los sujetos que lo increparon por su acción. El sujeto sería padrastro de la menor de edad.

Los jóvenes que increparon al sujeto le llamaron “viejo puerco” y le exigieron salir del agua para explicar lo ocurrido.

El padrastro, de alrededor de 50 años de edad, dijo que “era una actitud normal” y la menor de edad no reveló si era su padre. La joven, posteriormente, pidió que llegara su mamá, aunque en el video no se expone si esta arribó o no estaba en el sitio.

En el video se expuso que el sujeto no contaba con toalla para secar a la niña y totalmente desnudo. Todo ello fue resaltado en redes sociales.

La Fiscalía de Tabasco abrió la investigación por el delito de pederastia el 9 de mayo. La mamá de la niña declaró y dijo que todo era “un malentendido”, ya que según ella el padrastro no abusó de la niña.

Pese a esto la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes fue convocada por colectivas feministas, para acompañar a la niña e indagar el hecho.