Fiscal de SLP: “Mijis iría a la cárcel si inventó secuestro”

José Luis Ruíz Contreras, fiscal general de San Luis Potosí, afirmó que Pedro César Carrizales, mejor conocido como “El Mijis”, podría ir a la cárcel si inventó su secuestro.

Lo anterior, luego de que el exdiputado local interpusiera una demanda ante la Vice fiscalía para Personas Desaparecidas.

Por ello, es que el fiscal de San Luis Potosí está corroborando si los argumentos de “El Mijis” son auténticos.

“Evidentemente si (”El Mijis”) incurre en una conducta de falso testimonio” ante una autoridad, es cárcel”, aseguró José Luis Ruíz Contreras.

Por este medio se informa que se comunicaron elementos de la Guardia Nacional con familiares e informan que encontraron al “MIJIS” en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí; le están brindado apoyo y seguridad.



Mantendremos informando.



Su familia agradece todo el apoyo! — El MIJIS (@mijisoficial) October 31, 2021

Privan de su libertad a “El Mijis” en Soledad Graciano Sánchez

Cabe destacar que, César Carrizales alias “El Mijis” fue privado de su libertad en la zona Soledad Graciano Sánchez.

De acuerdo con el oriundo de San Luis Potosí, este recibió un levantón que duró 14 horas, en las cuales relata que fue torturado.

“Me levantaron, me subieron una camioneta, lo que no querían era que llegará al baile. Pero me torturaron”, manifestó.

Esto luego de que sus secuestradores le pidieran interpretar una canción de “El Viejón” y cantó Las Dos Coronas.

“Les cantó la canción, me bajan, me marean, uno me agarra la mano y me dice “vas a caminar todo derecho donde tu mano si te vemos para otro lado, pues ya sabes. En eso, que encuentra la Guardia Nacional todo espinado”, declaró.

Por este medio se les comunica que Pedro Carrizales “El MIJIS” junto con 1 persona más se encuentran desaparecidos desde aproximadamente las 21:30 horas del día de hoy



Recibió amenazas y se sabe que fue a protestar afuera del concierto de “Lalo Mora” en San Luis Potosí. @RGC_Mx — El MIJIS (@mijisoficial) October 31, 2021

“El Mijis” y su familia reciben amenazas de muerte previo a levantón

César Carrizales, alias “El Mijis”, manifestó que él y su familia recibieron amenazas de muerte previo a que le dieran un levantón.

“Recibí una semana antes amenazas de muerte, de hecho a mi familia la mande a otro estado por lo mismo, estuvieron toda la semana diciendo que me iban a matar por meterme con “El Viejón”, puntualizó.

El exdiputado de San Luis Potosí había declarado que se iba a manifestar en el centro de espectáculos Domo, en el cual se presentaría Lalo Mora, personaje que fue señalado semanas atrás por acosar a una mujer.

“El punto es que no llegará al evento, yo decido no ir con toda la gente porque no los quise arriesgar”, concluyó.