‘El Mijis’ aseguró que por cantar la canción ‘Dos Coronas’ de Lalo Mora, pudo salvar su vida luego de ser haber sufrido un secuestro.

En diferentes entrevistas, el exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como ‘El Mijis’, ha asegurado que sus captores le exigieron cantar una canción de Lalo Mora.

De acuerdo con lo señalado por ‘El Mijis’, durante las horas en las cuales permaneció en calidad de desaparecido, los responsables de secuestrarlo ejercieron actos de tortura en su contra.

Asimismo, ‘El Mijis’ ha sostenido que en un momento de su secuestro, sus captores lo bajaron de la camioneta a la cual lo obligaron a subir.

En dichos instantes, ha indicado ‘El Mijis’, sintió que los individuos que se lo llevaron -horas antes de un concierto de Lalo Mora en San Luis Potosí, donde realizaría una protesta- lo iban a matar.

Sin embargo, el exdiputado en el congreso potosino ha expuesto que sus captores le exigieron cantar una canción de “El Viejón”, como es conocido Lalo Mora.

Ante la exigencia de los sujetos que lo secuestraron y torturaron, ‘El Mijis’ decidió cantar el tema ‘Dos Coronas’.

Según lo narrado por ‘El Mijis’, los sujetos que lo secuestraron le exigieron cantar una canción de Lalo Mora debido a que les confesó que le gustan los temas del intérprete.

“Yo le decía a los que me levantaron que yo no estaba en contra de sus canciones si no de sus acciones, y yo trataba de suplicarles por mi vida. Les decía, pues a mí me gusta cómo canta y me dijeron a ver hijo de tu pinche madre cántanos una canción o aquí mismo te vas a morir”

Luego cantar ‘Dos Coronas’ de Lalo Mora, los responsables de llevárselo lo pusieron en libertad, pues expone que le indicaron que se retirara caminando del lugar.

No obstante, ha declarado ‘El Mijis’ en diferentes entrevistas, los sujetos le advirtieron que de cambiar su ruta, entonces sí lo matarían.

“Les canto ‘Dos Coronas’, me bajan, me marean, uno me agarra la mano y me dice ‘vas a caminar todo derecho donde apunta tu mano si te vemos para otro lado, pues ya sabes (inaudible) cuando me encuentra la Guardia Nacional me encuentra todo espinado”

'El Mijis'