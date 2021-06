Feria de Verano León 2021 se llevará a cabo con diversos protocolos sanitarios

México.- El Patronato de la Feria Estatal de León, en conjunto con el Distrito León MX, anunciaron la realización de la Feria de Verano León 2021 que se llevará a cabo del 2 al 25 de julio .

Las actividades se desarrollarán en un espacio abierto de más de 33 hectáreas que garantizan se respete la sana distancia, los núcleos sociales o familiares y la correcta circulación del aire, mediante diversos protocolos sanitarios en diversos momentos y zonas.

Habrá control de aforos con apoyo tecnológico, desinfección diaria de espacios, zonas de descanso y distribución de zonas críticas como gastronomía y juegos mecánicos para evitar concentraciones.

Feria de Verano León 2021 reactivará la economía

Los organizadores manifestaron que llegó el momento de vivir el reencuentro de esta Feria que además impactará de manera positiva en la reactivación económica y social.

No obstante, puntualizaron que se debe participar de manera responsable y priorizar la salud de las familias asistentes, así como de los trabajadores.

Lucha libre en la Feria de Verano León 2021

Entre las actividades habrá lucha libre en el Domo de la Feria con aforo controlado y actos circenses en espacios abiertos, también un Pabellón de las Naciones con la presencia con más de 16 comunidades extranjeras que compartirán su gastronomía.

Como representativo de Guanajuato, habrá una exposición itinerante de las Momias Viajeras de Guanajuato con zonas comerciales para impulsar los grandes talentos estatales por medio de la Marca GTO, ‘gritones’ y mucho más.

Conciertos serán al aire libre

La Feria de Verano León 2021 tendrá 12 conciertos al aire libre, tres cada fin de semana y se crearán 580 núcleos sociales que permitirán la sana distancia, además una capacidad de 4 a 8 personas, utilizando de esta manera solo el 20 por ciento de la capacidad del foro Telcel (Velaria).

2 de julio - Yuri

3 de julio - Banda MS

4 de julio - Rock en tu idioma

9 de julio - Duelo

10 de julio - Christian Nodal

11 de julio - Mijares Sinfónico

16 de julio - Pancho Barraza

17 de julio - Lupillo Rivera

18 de julio - María José

23 de julio - Bronco

24 de julio - Intocable

25 de julio - Los Ángeles Azules

Todos los asistentes deberán apegarse a los protocolos sanitarios para garantizar la salud, los cuales están elaborados sobre las mejores prácticas que se han realizado a nivel nacional e internacional y que se han definido en conjunto con la Secretaría de Salud de Guanajuato y la Dirección General de Salud Municipal de León.

Venta de boletos evitará filas

Para evitar filas y como parte de los protocolos, los boletos se venderán únicamente en 300 tiendas Oxxo y 22 hoteles en la ciudad de León, Guanajuato, por lo cual se descarta la instalación de taquillas en sus instalaciones.

Habrá una brigada Anti Covid en el festival, conformada por más de 800 personas quienes supervisarán el cumplimiento de los lineamientos en los mismos horarios de operación que serán de 10:00 a 11:50 horas y no contarán con artistas en el Palenque ni eventos de contrataciones mayores a cinco mil personas.

Accesos a la Feria de Verano León 2021

Serán de los tres accesos, dos serán peatonales en López Mateos y Arco de Explora, sobre Francisco Villa, y uno en automóvil sobre la calle Olimpo.

Habrá un voceador general para informar constantemente del aforo en el recinto y para recordar las medidas obligatorias.

El control de aforo se llevará a cabo en cada una de las zonas del recinto ferial y habrán cámaras con inteligencia artificial que ayudarán en el conteo de personas.

En caso de llegar al límite del aforo en algún recinto se activarán los protocolos de bioseguridad para invitar a los asistentes a visitar otras áreas de eventos pues se han destinado diversos porcentajes para cada sitio dentro de la feria.

Poliforum: Aforo máximo será de 27 mil personas, pero originalmente pueden ingresar hasta 60 mil, serán distribuidas en Vestíbulo, edificio B y Sala C1, C2, C3 y C4.

Domo de la Feria: Al 50 por ciento de su capacidad, o sea, podrán entrar hasta dos mil personas sentadas en pareja y con una butaca entre cada 2 personas.

Velaria: Al 16 por ciento de la capacidad total, lo que representa cinco mil personas distribuidas en núcleos sociales o familiares de 4, 6 u 8 personas.

Macroterraza al aire libre: 600 personas en dos plantas.

Pabellón Guanajuato sección 2, en carpa al aire libre: Tres mil 700 personas.

Juegos Mecánicos: Capacidad máxima será al 50 por ciento de versiones anteriores.

El aforo de cada uno de los establecimientos fijos de alimentos estará determinado en función de los metros cuadrados que tengan disponible en su zona de comedor, tal como lo determinan actualmente las autoridades en restaurantes y bares de la ciudad.

Los protocolos en el Foro Telcel (Velaria) consistirá en delimitar con barreras físicas los núcleos sociales o familiares y la venta de boletos es por núcleo social lo que garantiza que los integrantes del grupo sean los que conviven de manera cotidiana.

En la zona de venta de alimentos, cada establecimiento contará con su equipamiento individual y habrá señales de bioseguridad para consumir los alimentos en cinco zonas habilitadas para ese fin.

En cuanto a los juegos mecánicos se disminuyó el número para granizar mayor espacio que propicie la sana distancia de los visitantes y cada atracción contará con un círculo delimitado

Monitorearán aire en la Feria de Verano León 2021

Los protocolos del poliforum león incluyen medidores de CO2 para mantener un constante monitoreo de la calidad del aire y reducir los episodios de súper diseminación de coronavirus.

Recomiendan no acudir a Feria quienes hayan tenido síntomas

Los organizadores no recomendaron no asistir a la Feria de Verano León 2021 si en los últimos 14 días ha resultado positivo, sospechoso de enfermedad por coronavirus, se ha realizado pruebas para determinar si podría tener Covid-19, si aún no ha recibido resultados o se le informó que podría haber estado expuesto al virus o estuvo en contacto con una persona que se sabe ahora que portaba o porta el virus.

Tampoco se recomienda acudir si en los últimos días presentó los siguientes síntomas relacionados al coronavirus:

Tos

Falta de aire

Dificultad para respirar

Fiebre

Escurrimiento nasal

Temblores repetidos con escalofríos

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Pérdida del gusto y olfato

Personas que no respeten protocolos sanitarios serán consignadas a las autoridades

Al consumir alimentos se recomienda que no se haga en desplazamientos sino en las zonas asignadas, las personas que no cumplan con los lineamientos sanitarios de la Feria de Verano León 2021 serán consignados a las autoridades correspondientes.