La familia de la doctora asesinada en Chihuahua, Masiel Mexia Medina, desconoce la información del caso que han logrado recopilar las autoridades.

Así lo reveló Amín Mexia, hermano de la doctora asesinada en Chihuahua, durante una entrevista en el noticiero radiofónico de Azucena Uresti, en la cual señaló que no desean conocer la información.

Lo anterior debido a que de conocer los detalles sobre la investigación alrededor del asesinato de su hermana, como la detención del presunto responsable, representaría un “sufrimiento más”.

Incluso, el hermano de la doctora asesinada en Chihuahua señaló que su familia no conoce nada acerca del detenido por el caso, pues si éste fue culpable o no, Masiel Mexia “ya no va a volver”.

De acuerdo con lo indicado por Amín Mexia, hermano de la doctora asesinada en Chihuahua, su familia se ha mantenido alejada de la información que han recopilado las autoridades.

Chihuahua fue ubicado como uno de los 5 estados más peligrosos de México en mayo de 2022, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Masiel Mexía Medina, doctora del IMSS Bienestar (Massyella Mexia / Facebook)

Familia de la doctora asesinada en Chihuahua no desea saber sobre el detenido

Al señalar que investigar los hechos se complican debido a que los hechos ocurrieron en Chihuahua y la familia está en Sinaloa, descartó que tengan la intención de saber qué paso.

Asimismo, destacó que el hecho de participar en las averiguaciones relacionadas con el asesinato de Masiel Mexia, representaría “un sufrimiento más” que no quieren pasar.

En el mismo sentido, descartó que su familia desee saber si la persona que se encuentra detenida por el asesinato de la doctora en Chihuahua, es la responsable del crimen.

Y es que el hermano de la víctima refirió que aún cuando se tenga la certeza, o no se sepa la identidad del autor del asesinato de Masiel Mexia, ella “ya no va a volver”.

“Nosotros desconocemos cualquier información. Nos dijeron de eso (sobre la detención del presunto responsable), nosotros no hemos investigado si él fue o por qué lo hizo. Nosotros estamos acá (en Sinaloa) y eso pasó allá (en Chihuahua). Averiguar sería darnos un sufrimiento más. Si él fue o él no fue, mi hermana ya no va a volver” Amín Mexia, hermano de Masiel Mexia, doctora asesinada en Chihuahua

Pese a lo anterior, el hermano de la doctora asesinada en Chihuahua refirió que las autoridades deben investigar de manera puntual los hechos para que llegado el momento se les informe.

Autoridades de Chihuahua no han apoyado a la familia de la doctora asesinada

Por otro lado, Amín Mexia dijo que las autoridades de Chihuahua no se acercaron a su familia para brindarles apoyo por el crimen perpetrado contra su hermana.

Sobre ello, reveló que incluso fue su familia quien se hizo cargo de los gastos para trasladar el cuerpo de su hermana y personal del IMSS donde laboraba, los ayudó a agilizar los trámites.

No obstante, expuso que las autoridades del estado de Sinaloa, sí les les ofrecieron apoyo para que el cuerpo de Masiel Mexia fuera liberado y se permitiera el traslado.

Cabe destacar que en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, fue asesinada Masiel Mexía Medina, doctora del IMSS Bienestar originaria del estado de Sinaloa.

Luego del crimen, se informó el presunto responsable del asesinato fue localizado atado a un árbol y con signos de violencia, tras lo cual fue detenido.

Ante el asesinato de la doctora en Chihuahua, se notificó que ya no serán enviados más médicos pasantes a la localidad de San Juanito, en el estado.