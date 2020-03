En México no hay feminicidios, según funcionario de Culiacán

Según Dan Santos Valadez, funcionario de Culiacán, "en México no hay un cártel que anda matando mujeres solo por serlo"

México.- En Culiacán, Sinaloa y México no hay feminicidios, crímenes de odio y no se mata a mujeres por serlo, de acuerdo con el director del Parque Las Riberas, Dan Santos Valadez.

El funcionario del ayuntamiento que encabeza Jesús Estrada Ferreiro enfatizó que no existen los crímenes por razones de género en la entidad, a manera de reproche por las pintas que se realizaron en el edificio municipal.

"Un feminicidio es cuando se asesina a una mujer solo por ser mujer, debe de entenderse así y eso en mi país no existe, no hay un solo grupo delictivo que haga esto en todo México. No hay un cartel mata-mujeres y de existir todos los haríamos en su encuentro porque estaría mal se los garantizo" Dan Santos Valadez. Director del Parque Las Riberas

Según el funcionario, las mujeres ya alcanzaron los mismos derechos que el hombre, por lo que las manifestaciones ya son obsoletas y no se mata a mujeres, personas LGBT y otros sectores poblacionales sólo por serlo.

Además reprochó la forma en que las mujeres han decidido manifestarse a nivel nacional e internacional.

"Las #mujeres ya tienen los mismos derechos que el hombre, esa lucha ya es obsoleta, ya ganaron hace años y no fue esta generación quien lo consiguió, esto fue hace tiempo gracias a mujeres letradas y valientes (nuestras abuelas) las mujeres pueden votar, trabajar, aspirar al 50% de los cargos públicos y otros más derechos que ya tienen más allá aun que el hombre y solo por ser mujeres. Y sin pintar paredes o enseñar su cuerpo, lo consiguieron de manera inteligente, así no" Dan Santos Valadez. Director del Parque Las Riberas

De paso, el funcionario se colocó en contra de la interrupción del embarazo, y aseguró que es un problema serio que se normalice el aborto.

Por último, Santos Valadez aseguró que “no es día del feminismo”, sino de la mujer.

"No existe el día del #feminismo. No existe...Aunque les duela no hay día del feminismo, existe el día de la mujer que no es lo mismo, día de la madre, el día de la familia, pero en todo el calendario mexicano no hay día de la o el feminista. Y colgarse de una fecha en especifico para hacer actos de vandalismo como en Halloween es denigrante para quienes no tienen espacio para celebrar con radicalismo como quisieran" Dan Santos Valadez. Director del Parque Las Riberas

Hasta el momento no se ha pronunciado el ayuntamiento de Culiacán por las polémicas declaraciones del funcionario.

Este 8 de marzo se efectuaron movilizaciones a nivel nacional en contra de la violencia feminicida. La manifestación más grande se llevó a cabo en la CDMX, con 80 mil participantes según cifras oficiales.