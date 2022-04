Elecciones 2022: Asistentes al mitin de Morena en Aguascalientes habrían recibido dinero en efectivo

Nora Ruvalcaba, candidata de Morena, inició su campaña a la gubernatura de Aguascalientes para las elecciones 2022, donde los asistentes habrían recibido dinero en efectivo.

De acuerdo con varios videos que circulan en redes sociales, los asistentes al mitin morenista recibieron “apoyos” durante el evento.

El domingo 3 de abril se llevó a cabo un mitin de la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes en las inmediaciones de la Plaza de la Patria.

Con esto, arranca oficialmente su campaña rumbo a las elecciones del próximo 5 de junio, donde fue acompañada por una gran comitiva ciudadana.

Los asistentes al mitin de Morena recibieron un desayuno junto con un cartel que promociona a Ruvalcaba; sin embargo; el paquete incluía algo más.

De acuerdo con los videos que fueron compartidos en redes sociales, la bolsa donde se incluía un sándwich y un jugo, también incluía dinero en efectivo.

Diferentes imágenes muestran una fila donde los asistentes esperan a recibir su kit de desayuno.

En los videos del sitio “sitimiento” se puede observar a diferentes personas recibiendo el paquete con un “apoyo” cubierto por un cartel.

Se puede ver que los desayunos, además de incluir diferentes carteles y flyers a favor de la candidata de Morena, un billete de 50 pesos.

Nora Ruvalcaba, candidata de Morena, inició su campaña por las elecciones 2022, en la Plaza de la Patria de Aguascalientes.

A pesar de que se habrían estado entregando “apoyos” con dinero en efectivo dentro de los kits de desayunos.

Al mitin de Morena acudió:

Al lugar llegaron varios camiones con militantes, incluidos adultos mayores y niños , que llegaron a la plaza horas antes del evento, armados de matracas, banderas y camisetas del partido.

Durante su primer discurso de campaña, la candidata aseguró que durante los 24 años de su carrera política, no ha cometido un solo “acto deshonroso”.

“Tengo 24 años transitando en la política, y soy, como muchos de ustedes, orgullosa fundadora de la 4ta transformación. En todo este tiempo, he permanecido fiel a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Jamás he cometido un acto deshonroso. El enriquecimiento ilícito resulta deplorable, sobre todo si es orquestado en el poder, burlando a la ciudadanía”

Nora Ruvalcaba, candidata de Morena al gobierno de Aguascalientes