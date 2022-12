Un tren se llevó un carro que intentó cruzar el paso en Ecatepec, esto a pesar de que el alto por el cruce se activara.

Los hechos ocurrieron en Jardines de Morelos y quedaron grabados en video, donde se puede ver un carro color blanco acelerar con la intención de cruzar antes de que el tren pasara.

Sin embargo, la hazaña no resultó exitosa y terminó en un accidente aparatoso ; el conductor resultó ileso.

Video: conductor intenta ganar paso a tren y termina arrastrado

Un video que circula en redes muestra el momento en el que un conductor aceleró su auto para intentar ganar el paso a un tren en Ecatepec, Estado de México.

En el video se puede ver un auto blanco acelerar para cruzar la vías por donde circulaba un tren de carga.

Sin embargo, no logró cruzar antes que el tren y terminó siendo embestido por la máquina, que no pudo detener la marcha al no ver el carro hasta que fue demasiado tarde.

‼️SE LO LLEVA EL TREN 🚂 ‼️ El conductor de esta camioneta le importó poco el alto en el cruce ferroviario de Jardines de Morelos en #Ecatepec #Edomex y fue embestido por la locomotora Afortunadamente el chofer resultó con heridas leves. cámaras del @C5Edomex grabaron el momento pic.twitter.com/HBBLr5CBoF — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) December 22, 2022

Debido al accidente, autoridades y elementos de emergencia acudieron al lugar para atender el choque, sin que se pudiera observar el estado del conductor.

A pesar de ello, se aseguró que el conductor que provocó el accidente con el tren en Ecatepec solo obtuvo daños materiales por la pérdida del auto, pues resultó ileso.

Sin embargo, el conductor de la locomotora no resultó con la misma suerte ya que terminó con lesiones leves, producto del impacto contra el auto.

Carro no detuvo su paso y provocó accidente en Ecatepec

El accidente donde un tren embistió a un carro fue provocado por el conductor del vehículo blanco, de acuerdo con las imágenes captadas por el C5 del Estado de México.

En el video se puede ver que el carro no sólo no detiene su paso sino que acelera en un intento de ganarle al tren que estaba por cruzar.

Debido a la cercanía del auto y el paso del tren, el operador de la máquina no pudo detenerse y se llevó consigo el carro que a penas alcanzó a llegar al paso de las vías.

Si bien no hubo ninguna muerte por este accidente, el operador del tren resultó lesionado.