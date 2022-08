Vanessa Nova Herrera, de 25 años, desapareció sin dejar rastro luego de ser internada en un anexo en el Estado de México (Edomex).

Según los reportes, Vanessa Nova Herrera fue reportada como desaparecida el pasado 8 de agosto de 2022 , a cuatro semanas de acabar su tratamiento en el anexo, tras haber permanecido alrededor de 3 meses con el fin de desintoxicar su cuerpo.

El último lugar donde fue vista Vanessa Nova Herrera fue en el Centro de Prevención de Adicciones y desde entonces, su familia no sabe nada sobre su paradero.

Vanessa Nova Herrera estaba internada en el anexo conocido como Mujeres Preparadas en Acción desde el pasado 10 de mayo y se preveía que saliera el próximo 10 de septiembre de 2022.

Dicho anexo se encuentra ubicado en el municipio de Tenango Del Valle.

El último día que Vanessa fue vista por su familia fue el domingo 7 de agosto; ese día, la notaron sana, incluso, convivió con sus dos hijos.

Sin embargo, al día siguiente, el 8 de agosto, el personal del anexo le avisó a la familia por medio de un mensaje de texto que Vanessa Nova Herrera había escapado.

Ante la desesperación de querer saber sobre Vanessa, acudieron a las instalaciones del anexo, pero la responsable del lugar les dijo que no podía atenderlos ni brindarles mayor información, dado que desde que escapó ya no era su responsabilidad.

“Nos dijeron que se escapó y me dijeron que ellos (los del centro de rehabilitación) ya no tenían responsabilidad y que ya no me podían atender. Desde ese día nos hemos estado moviendo, hemos estado yendo a la Fiscalía, pidiendo ayuda, pegando volantes, pero seguimos sin ayuda”

Hermana de Vanessa Nova Herrera