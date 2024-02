Repartidores encabezaron un paro en calles del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, ¿qué motivó la protesta? Acá te decimos la razón de peso.

La manifestación tuvo lugar sobre la avenida Lomas Verdes a la altura de López Mateos en Naucalpan, durante la tarde del miércoles 28 de febrero 2024.

Cabe destacar que la protesta sólo afectó la circulación de manera parcial, pues los inconformes liberaron un carril alrededor de las 18:00 horas para no afectar a los automovilistas.

Pero, ¿contra qué protestan los repartidores en encabezaron un paro en calles del municipio de Naucalpan? Acá te explicamos la razón de peso.

Los repartidores por aplicación que realizaron un paro en las importantes avenidas de Naucalpan, han levantado la voz contra el aumento de asaltos e inseguridad en la zona.

Son al menos 50 motociclistas quienes se manifestaron a través de consigas y pancartas, con el fin de exigir mayor seguridad por parte de las autoridades del municipio ubicado en el Estado de México.

Y es que los repartidores que emprendieron el paro, relatan que los despojos y asaltos con lujo de violencia, se han convertido en una constante en la región de Naucalpan.

Es importante señalar que no sólo los manifestantes están siendo víctimas de la inseguridad, pues los vecinos de Naucalpan también han denunciado haber sido afectados por los asaltos.

Mientras que uno de los repartidores que instalaron el paro en el municipio mexiquense, narró para Foro TV que siete motocicletas fueron robadas en un mismo día en la zona.

“Eran alrededor de las 9 de la noche, yo me encontraba ahí estacionado, esperando a que la clienta saliera a recoger su pedido, en eso se me cierra una motocicleta de color negro (…) se bajan tres sujetos, uno venía armado, me apuntan, me despojan de mi unidad”

Repartidor