El presunto feminicida de Lefni Netfalí, joven de 18 años, estaría relacionado con otro feminicidio en Edomex, por lo que familiares de la víctima exigieron prisión vitalicia para el agresor.

La petición se dio luego de que familiares de la víctima y colectivas feministas, ante la detención del presunto feminicida identificado como Nivardo “N”, se manifestaron en los Juzgados de Tenango del Valle para exigir justicia por Lefni.

La manifestación tuvo lugar mientras en los Juzgados se llevaba a cabo la audiencia contra Nivardo “N”, de 40 años, presunto agresor potencial del caso.

Fue durante su manifestación que exigieron prisión vitalicia para el acusado luego de que relacionaran a Nivardo “N” con el feminicidio de Zareth Ramírez, en febrero de 2011.

Cabe mencionar que la prisión vitalicia es una pena que exige sanciones más duras para el cometedor de los siguientes delitos:

Feminicidio

Homicidio calificado

Violación tumultuaria

Violación con muerte de la víctima

JUSTICIA PARA LEFNI Y ZARETH💜



Familiares de Lefni de #SantiagoTianguistenco y Zareth, víctimas de feminicidio, se manifiestaron afuera de los Juzgados Civiles en #TenangoDelValle donde se realiza la audiencia de Nivardo Salvador "N" el presunto feminicida de las dos chicas.

¿Quién es Lefni Neftalí, víctima de feminicidio?

Lefni Netfalí fue víctima de feminicidio en febrero de 2022, su cuerpo fue encontrado en un basurero de la carretera Tenango-La Marquesa en el municipio de Santiago Tianguistenco; esto pese a que la joven era habitante del municipio Almoloya del Río, ambos en el Edomex.

El presunto feminicida, identificado como Nivardo “N”, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Edomex luego de que obtuvieran una orden de aprehensión en su contra por su posible relación con la muerte de Lefni.

Esto debido a que el presunto feminicida era pareja sentimental de la víctima y vecino de ella, quien fue reportada como desaparecida el 22 de febrero de 2022 y encontrada muerta dos días después en otro municipio.

#ÚltimaHora Cae presunto #feminicida de Lefni Neftali

El hombre de unos 40 años de edad, identificado como Nivardo Salvador fue ingresado al penal de Tenango del Valle, tras ser señalado de privar de la vida violentamente a la joven

¿Quién es Zareth Ramírez?

Zareth Ramírez Baltazar fue asesinada el 5 febrero de 2011 en San Pedro Atlapulco en el municipio de Ocoyoacac, Edomex.

En ese entonces, el delito aún no era tipificado por lo que el caso no fue resuelto ni se obtuvo una orden de aprehensión en contra de Nivardo “N”. La madre de Zareth dijo que nunca hubo justicia para su hija.

Familiares de víctimas identifican a Nivardo “N” como feminicida de Zareth Ramírez

Sin embargo, la madre de Zareth Ramírez reconoció a Nivardo “N” como el responsable del feminicidio de su hija.

Esto fue dicho por Liz Machuca, activista que estuvo presente durante la manifestación en las inmediaciones de los Juzgados de Tenango del Valle.

“El día martes fuimos a visitar a la mamá de Zareth y nos dice que sí, que sí era él, pero no le dieron justicia para su hija”, dijo la activista.

Por esto, la activista Liz Machuca reprochó a las autoridades del Estado que estuvieron a cargo de la Procuraduría de Justicia en 2011, cuando ocurrió el feminicidio de Zareth Ramírez, de no haber actuado y detenido al presunto feminicida de Lefni y Zareth.

Argumentó que de haber actuado en su contra, no habría asesinado a Lefni Neftalí y que no se podía descartar que no hubiera matado a más mujeres.

“Ya mató una vez, ya mató dos y podría haber matado a más”. Liz Machuca, activista

Exigen que Nivardo “N” sea vinculado a proceso y pague toda su vida con cárcel

Nivardo “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, a la espera de que un juez determine su situación legal.

No obstante, los familiares de Lefni Netfalí exigieron que sea vinculado a proceso y pidieron prisión vitalicia; de acuerdo con las solicitantes, quieren que el presunto feminicida cumpla toda su vida en prisión.

“Esperamos que no lo dejen salir, que cumpla toda su vida en prisión, que lo dejen ahí donde pertenece para que ya no salga y siga haciendo lo mismo, porque hace 11 años también asesinó a Zareth”. Familiares de Lefni Neftalí

En tanto, las autoridades del Edomex no se han pronunciado sobre las acusaciones contra Nivardo “N” por el feminicidio de Zareth Ramírez, 11 años atrás.

Se espera que en la próxima audiencia, el presunto feminicida sea vinculado a proceso por el feminicidio de Lefni Neftalí y faltará esperar que procederá en caso de que se rectifique que también es responsable del feminicidio de Zareth Ramírez.