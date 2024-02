El juez del Estado de México, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, fue criticado en redes sociales, pues liberó al presunto violador de una niña de 4 años por una imprecisión en su testimonio.

La víctima explicó que presuntamente fue agredida por su tío paterno de 50 años de edad, el 26 de febrero de 2022, cuando la menor se encontraba bajo el cuidado de su padre.

Sin embargo, el juez, adscrito a los juzgados del penal de Barrientos en Tlalnepantla, determinó sentencia absolutoria para el acusado debido a que la menor no pudo precisar la hora y el lugar de la agresión.

En redes sociales circula un video que forma parte de la audiencia llevada a cabo el 15 de febrero, en la cual se puedes escuchar los reclamos de la madre de la víctima por la resolución del juez.

El juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien liberó a un presunto violador de una niña de 4 años de edad, fue cuestionado durante la audiencia en el Estado de México por la madre de la víctima.

En primera instancia, esta fue la declaración absolutoria del juez:

Por esta sentencia, la madre de la víctima cuestionó al juez:

Fue ante dichos reclamos que el juez respondió que la sentencia fue absolutoria, debido a que la menor no pudo precisar la hora y el lugar en que fue agredida por su tío de 50 años:

En ese sentido, la madre de la menor le explicó al juez que su hija tiene 4 años de edad, hecho por el que no tuvo plena consciencia de en dónde se encontraba ni la hora en que fue agredida:

“Su señoría ¿cómo va a saber mi hija el tiempo exacto?, o sea, la capacidad de una niña de 4 años, ¿cómo la va a saber ella? No es su responsabilidad saber la dirección de la casa de su tío. Su señoría, si usted vio el tocamiento, usted la escuchó, explíqueme, de verdad, por qué no le creyó!. Hay todas las pruebas en peritajes. ¿Qué es lo que a usted no lo convenció? Me lo puede explicar por favor”

Madre de la víctima