Gerardo, estudiante de Medicina del IPN y actualmente Médico Interno de Pregrado en el Hospital General de México, fue detenido en Ecatepec y no pudo ni avisar a su familia.

Así fue a dado a conocer por medio de redes sociales, donde compañeros denunciaron que la detención de Gerardo se trata de un acto de injusticia por parte de las autoridades.

Al acusar que el caso del estudiante de Medicina del IPN está plagado de irregularidades, los compañeros, amigos y familiares del joven piden ayudan para difundir los hechos.

IPN (Moisés Pablo / Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Gerardo fue detenido luego de que dos personas lo golpearon

De acuerdo con lo indicado por los compañeros del estudiante de Medicina del IPN, fue el pasado martes 28 de marzo cuando Gerardo fue detenido en el municipio de Ecatepec.

De regreso a su casa y tras haber terminado su guardia en el Hospital General de México , Gerardo fue abordado por una señora que le preguntó la hora.

Al revisar su celular para contestarle a la señora, el estudiante de Medicina del IPN se percató que un señor se aproximaba a él de manera sospechosa, por lo que de manera instintiva intentó correr.

Sin embargo, la señora que le pidió la hora lo detuvo al agarrarlo de la mochila y el sujeto de quien el joven sospechó, comenzó a golpearlo en la cabeza.

En el lugar, los individuos llamaron a la policía y tras llegar, los elementos de los que se desconoce si eran estatales o municipales, despojaron a Gerardo de sus pertenencias y luego lo detuvieron.

Familiares y compañeros de Gerardo acusan diversas irregularidades

Al no saber qué es lo que le había ocurrido a Gerardo, su familia reportó su desaparición desde el mismo 28 de marzo y por distintos medios iniciaron su búsqueda.

Fue hasta un día después cuando los familiares del estudiante de Medicina del IPN, tuvieron conocimiento de que estaba detenido en la fiscalía regional de San Cristóbal, Ecatepec.

Y es que durante todo el tiempo en el que no se supo sobre el paradero de Gerardo, las autoridades le negaron su derecho de hacer una llamada para contactar a su familia.

Para el jueves 30 de marzo, los familiares del joven estudiante de Medicina del IPN fueron alertados de que Gerardo sería trasladado al Penal de Chiconautla en Ecatepec, lo cual sí ocurrió.

A pesar de que no se realizó ningún tipo de audiencia o se emitiera un derecho de fianza, Gerardo fue trasladado al penal, debido a lo cual compañeros, amigos y familiares señalan un caso de injusticia.

Ayer viernes 31 de marzo, se realizó la primera audiencia contra Gerardo, quien tuvo que ser defendido por una abogada de oficio que no tenía ningún conocimiento del caso.

Penal de Chiconautla. Actividad de redes sociales. (Cuartoscuro)

¿Por qué detuvieron a Gerardo?

Sobre la detención de Gerardo, los señores que lo golpearon la mañana del pasado 28 de marzo, declararon que el estudiante de Medicina del IPN habría agredido a su hija.

Según la declaración de los sujetos que golpearon al joven, éste habría tocado a la hija de la señora que le preguntó la hora y lo detuvo para que el hombre lo agrediera.

No obstante, familiares y amigos de Gerardo señalan que las declaraciones no coincidieron, e incluso el lugar que la señora declaró donde ocurrieron los hechos, no es mismo donde ocurrió la detención.

Pese a lo anterior, agregan, Gerardo fue detenido y trasladado al Penal de Chiconautla sin que siquiera se hayan revisado las cámaras de seguridad donde ocurrieron los hechos.