Endurece guerra sucia contra candidato de Morena en Cuautitlán Izcalli

México.- El candidato de Morena a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, Estado de México (Edomex), ha sido objeto del endurecimiento de campañas negras en el marco de la recta final de la contienda electoral rumbo al 6 de junio de 2021.

Parte de los motivos contra el candidato de Morena es que es uno de los personajes a nivel nacional más cercanos al obradorismo y es fundador de Morena en el Estado de México.

Tal como les ha sucedido a otros candidatos de Morena, en Cuautitlán Izcalli, la guerra sucia ha sido mediante una estrategia de desprestigio de la misma manera que lo hicieron en 2006 contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Adjudican que desde la derecha han intentado repetir esa fórmula en el municipio Mexiquense donde se han incluido noticias falsas en torno a Serrano.

Además, hay intimidación contra brigadistas, se ha alterado y destruido propaganda política del candidato.

Varias lonas en diversos puntos de Cuautitlán Izcalli han sido destrozadas y alteradas, por lo que el candidato señaló que no van a caer en provocaciones.

“No vamos a caer en provocaciones, sabemos que la derecha tiene muy estructurada su guerra sucia y aunque no se debe considerar normal, siempre lo han hecho, pero nosotros para cada ataque, tenemos una propuesta, no seremos parte de esas actitudes que no abonan a la democracia”

Daniel Serrano. Candidato