Se acordaron las fechas para los debates entre las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral, por la gobernatura del Estado de México en las elecciones 2023.

Fue instalada la comisión de debates por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y será presidida por la consejera Patricia Lozano Sanabria y conformada por los consejeros Daniella Durán Ceja y Francisco Bello Corona.

A su vez, la presidenta del IEEM, Amelia Pulido, declaró que ya se le notificó a los equipos de las candidatas, el de Alejandra del Moral representado por Carlos Olivares Plata.

Mientras que de parte de Delfina Gómez fue designado a César Faz Ruelas.

Debates Delfina Gómez y Alejandra del Moral por elecciones 2023, ¿cuándo serán?

De acuerdo con la comisión especial de debates se fijaron dos encuentros por las elecciones 2023 para la gobernatura del Edomex:

El primero se realizará el jueves 20 de abril de 2023

El segundo se llevará a cabo el jueves 18 de mayo de 2023

Ambos en día jueves, comenzarán a las 20:00 horas y se llevarán a cabo en la sala de sesiones del Consejo General del IEEM.

Podrán ser visualizadas por la señal del Sistema Público de Radio y Televisión Mexiquense y por el canal de YouTube del instituto.

De acuerdo con la presidenta del IEEM, serán equitativos con el mismo tiempo para hablar y misma cantidad de invitados, ya que contará con público que, cabe resaltar, no podrá interrumpir.

Ingresa a https://t.co/SHeuTJ2R1j y escribe las preguntas que podrían abordar las candidatas en el #DebateEdomex, respecto a los temas más votados. pic.twitter.com/F3IukfN1Ed — IEEM (@IEEM_MX) April 10, 2023

Organización de los debates entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral

Amelia Pulido detalló que tendrán una hora de duración cada uno y tanto en los detalles como en las fechas, los representantes de cada candidata estuvieron de acuerdo.

Se escogieron también 15 temas a debatir de los que se elegirán cuatro, mismos que serán sorteados el lunes previo a su realización (17 de abril y 15 de mayo).

También se decidirá al moderador, dinámica y orden de participación, sin dar preferencia a nadie, resaltó.

Los temas que podrían tocarse en los debates son:

Seguridad

Combate a la corrupción

Empleo

Economía

Justina

Violencia de género

Política

Gobierno

También informó que las candidatas no están obligadas a asistir, por lo que si una no llega, la otra podrá exponer sus temas acorde con sus tiempos. En caso de no asistir ninguna, se suspenderá el evento.