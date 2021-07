La protectora de animales ‘Camada Nitin México’, creó la campaña “perro de nadie, perro de todos”; con la cual, busca fomentar la adopción comunitaria en el Estado de México.

“Perro de nadie, perro de todos”, se puso en marcha en tres municipios del estado:

El objetivo de la campaña es concientizar a los mexiquenses sobre el cuidado de los animales .

Y, así, promover la cultura de la adopción comunitaria para los perros y gatos de las calles en busca de comida, agua y refugio.

A través de su página oficial en Facebook, ‘Camada Nitin México’ se ha dado a la tarea de difundir información sobre el origen , objetivos y fotografías de la campaña de adopción comunitaria.

De acuerdo con Edgar Castillo Dubont -director ejecutivo de Camada Nitin México- el proyecto “perro de nadie, perro de todos” está basado en resultados de modelos europeos.

En países como Turquía, Holanda e Inglaterra, la adopción comunitaria se ha convertido en una cultura que, incluso, fomenta la esterilización de perros y gatos callejeros .

“Es un modelo que viene de Turquía, de Holanda y de Inglaterra. En esos países no hay perros de la calle, se llaman perros comunitarios.”

Edgar Castillo continuó explicando cómo funcionará la campaña “perro de nadie, perro de todos” en el Edomex.

Según dijo, los planes se dividirán en 3 etapas :

Adicional a los esfuerzos de ‘Camada Nitin México’, también se promoverá la ayuda de los vecinos para dar alimento y refugio a los animales: adopción comunitaria.

“Todos los vecinos van a cuidar de ese perrito, que va a estar en esa aérea endémica y ya no lo van a envenenar, ya no lo van a maltratar, y ya no se la va a dar el estereotipo de que es un perro agresivo.”

Edgar Castillo Dubont