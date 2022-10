Este 2 de octubre durante su primer informe legislativo, la diputada Azucena Cisneros convocó a una revolución pacífica para ganar Edomex.

Aclaró que es momento de cobrárselas al PRI y echarlo del gobierno del Estado de México, por haber sido el artífice de convertir a este municipio en una máquina de pobreza y dijo que Ecatepec está preparado para tener una estructura y organización de a pie.

Además la a diputada Azucena Cisneros aseguró que el PRI sigue corrompido porque es algo que traen en las venas y dijo que en Ecatepec existe mucho corazón, conciencia y esperanza para cobrárselas a un PRI.

El diputado Maurilio Hernández, Cisneros Coss junto la diputada Azucena Cisneros recordaron la historia de saqueos que ha sufrido Ecatepec por parte de gobiernos y funcionarios priistas.

Por su parte advirtió que se acabó la espera y en 2023 es un momento clave para que con Morena y la maestra Delfina Gómez puedan construir un gobierno sin sectarismos en Ecatepec, Edomex.

Azucena Cisneros llamó al corazón del distrito 8 de Ecatepec como “el más morenista de Ecatepec” y aseguró que para sacar adelante al municipio además de calidad y tranquilidad se necesita buen gobierno, haciendo equipo con la gente.

“Se equivoca quien piensa que solo puede, con sectarismo, exclusión y sin interés por la gente, así no, así es imposible avanzar, no es cualquier municipio no es cualquier territorio”

Azucena Cisneros