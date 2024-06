Te decimos los carros que no circularían en el Estado de México el sábado 8 de junio por el Doble hoy no circula.

Aunque la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la Fase 1 de contingencia ambiental , recuerda que cada sábado se implementa el Doble hoy no circula sabatino.

Es por eso que te decimos cuáles son los carros que no circularían en el Estado de México el sábado 8 de junio, para que no se te pase y evites una multa.

Estos son los carros que no circularían en Estado de México el sábado 8 de junio

Esto con el fin de no generar más contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que comprende al Estado de México y la Ciudad de México (CDMX).

Puesto que el día 8 de junio corresponde al segundo sábado del mes, de acuerdo con el calendario de la CAMe los carros que no circularían en Estado de México son aquellos con Holograma 1 y terminación de placa con número par.

Es decir, que si la placa de tu carro termina con los números 0, 2, 4, 6 y 8 o si tienes holograma 2, no podrás circular en el Estado de México mañana sábado 8 de junio.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/ivUw1KfjEy — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 2, 2024

¿Qué pasa si no cumples con el doble hoy no circula en Estado de México el sábado 8 de junio?

En caso de que tu carro tenga Holograma 1 y terminación de placa con número par u Holograma 2, y no cumplas con el Doble hoy no circula sabatino, puedes ser acreedor de una multa.

Esta multa a la que podrías enfrentarte si no cumples con el Doble hoy no circula para el sábado 8 de junio, va desde los $2,074.80 pesos hasta los $3,112.00 pesos.

Así que, si no quieres ser multado, te recomendamos verificar si tu auto circularía en el Estado de México el sábado 8 de junio debido al Doble hoy no circula.

Cabe destacar que si tu carro cuenta con Holograma 00 y 0, que corresponden a vehículos eléctricos o híbridos, están exentos del Doble hoy no circula sabatino.