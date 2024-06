¿Habrá doble hoy no circula el domingo 2 de junio? Te decimos qué pasaría en la Ciudad de México (CDMX) y en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) si hay contingencia ambiental.

El domingo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2024 México, pero la activación de varias contingencias ambientales y la aplicación del doble hoy no circula en las últimas semanas podría intervenir en la participación ciudadana.

Es por eso que, si hay contingencia ambiental en las elecciones 2024 México, ¿se aplicará el doble hoy no circula el domingo 2 de junio? Te explicamos qué pasaría en CDMX.

¿Doble hoy no circula el domingo 2 de junio?

A un día de que comiencen las elecciones 2024 en México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este viernes 31 de mayo que se suspendió la contingencia ambiental por ozono, la cual fue activada el día de ayer.

Sin embargo, debido a que en las últimas semanas se han activado varias contingencias ambientales y doble hoy no circula , las condiciones climáticas no han sido muy buenas, por lo que podrían aumentar nuevamente las concentraciones de ozono en la CDMX y la ZMVM para el domingo.

Y es que el próximo domingo 2 de junio se llevarán a cabo las Elecciones 2024 México, consideradas como las más importantes de la historia donde se elegirán más de 20 mil cargos a nivel federal y local, entre los que se encuentra el próximo o próxima presidenta del país.

Ante este panorama tan importante, te decimos qué pasaría en CDMX si hay contingencia ambiental en las elecciones 2024 México.

Si hay contingencia ambiental esto pasaría en CDMX

Aunque se prevé que para el sábado 1 de junio existan condiciones más favorables para la dispersión de los contaminantes , durante el fin de semana podría formarse y acumularse ozono en la CDMX.

Esto aumentaría la probabilidad de activar la Fase 1 de contingencia ambiental y el doble hoy no circula en plena jornada electoral.

Ante esa posibilidad, la CAMe informó que, si hay contingencia ambiental en CDMX en las elecciones 2024 México, no habrá doble hoy no circula el domingo 2 de junio.

Ello con la finalidad de no contravenir los mandatos constitucionales , por lo que no se aplicará ningún tipo de restricción a la circulación vehicular en la CDMX y ZMVM, para que la población pueda ejercer su libre derecho al voto.

Así que ya lo sabes, ni siquiera el doble hoy no circula te impedirá acudir a la casilla que te corresponda y emitir tu voto en las elecciones 2024 México, las más importantes de la historia.

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.