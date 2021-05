¿Cómo descubrieron al Feminicida de Atizapán?, Esposo de víctima fue clave

La captura y posterior vinculación a proceso de Andrés “N”, presunto feminicida serial de Atizapán se llevó a cabo gracias a la intervención del esposo de Reyna González, última víctima de Andrés.

De acuerdo con las declaraciones del esposo de la víctima, Reyna fue a comprar refacciones a una tienda de celulares con Andrés el 14 de mayo pues sostenían una amistad, luego de eso, ya no supo más de ella .

“El señor era nuestro conocido, venía a nuestras fiestas (...) y en ningún momento tenía una relación sentimental (con Reyna), por ser un viejo es que lástima se le tenía y se le iba a visitar” Esposo de Reyna, víctima del feminicida de Atizapán

Esposo de víctima fue clave en captura de feminicida de Atizapán

El esposo de Reyna, última víctima del feminicida de Atizapán, al no tener noticias de su esposa, decidió ir a buscarla al domicilio del Andrés, sin embargo, éste no quiso abrirle la puerta y sólo le r espondió que ella no se encontraba en el lugar.

Debido a que no podía localizar a Reyna, su esposo decidió interponer una denuncia ante la desaparición de su esposa.

Boletín de desaparición. (FGJEM)

Pero el esposo de Reyna no pudo esperar a que la buscarán por lo que la noche del 15 de mayo, regresó al domicilio del feminicida de Atizapán junto con su cuñada, quien esta vez sí los dejó pasar.

Luego de ingresar al domicilio del feminicida de Atizapán, el esposo de la víctima comenzó a discutir con Andrés y a buscar por toda la casa, donde encontró pertenencias de Reyna.

Pertenencias de las víctimas del feminicida de Atizapán (FGJEM/ Twitter)

Después, continuó buscando a su esposa cuando encontró una pared falsa que conectaba con el sótano de Andrés.

En el sótano, el esposo Reyna encontró los restos de su esposa , quien había sido desmembrada por el feminicida de Atizapán, sobre una mesa y dos cubetas.

El esposo Reyna aseguró cree que se hará justicia para su esposa y que por eso decidió entregar a Andrés con las autoridades.

Por otra parte, el abogado de la familia de Reyna, Sergio Baltazar, dijo que los restos de Reyna no han podido ser entregados a la familia debido a que el cuerpo fue mutilado de tal forma que es necesario hacer pruebas de ADN para determinar que los restos perteneces a ella.

Feminicida de Atizapán desolló porque la vio bonita

En la declaración que dio el feminicida de Atizapán en su primera audiencia, confesó haber desollado la cara de Reyna para quedarse con un recuerdo de ella , ya que la vio “bonita”.

Además, relató que la degolló con un cuchillo y luego la azotó contra el piso “para que no sufriera”.

Luego, el feminicida de Atizapán la desmembró y prosiguió a cortar la carne de Reyna “en forma de bistec” y le puso sal para que las moscas no rodearan los restos de su víctima.

Asimismo, confesó haber matado a 4 mujeres más, además de Reyna González

Norma en 2001

Berenice Sánchez Olvera en 2012

Flor Ninive Vizcaíno en 2016

Rubicela Gallegos en 20019

Reyna González en 2021

Además, dijo que para matarlas, las apuñalaba en el corazón, luego las destazaba y que finalmente las enterraba en su cocina.

Andrés “N”, el feminicida de Atizapán fue vinculado a proceso el 20 de mayo de 2021 con prisión preventiva.

El Juez de Control dio un plazo de 3 meses para cerrar la investigación en contra de Andrés y ordenó abrir una c arpeta de investigación por presunta tortura.

Andrés esperará sentencia en el Penal de Barrientos, que se dictará el 20 de agosto, donde se espera una condena de 70 años.

Con información de Milenio