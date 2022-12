NOS FALTA EL AGUA 😡💧



Vecinos de #Chimalhuacan, #Edomex cerraron la Av. del Peñon para exigir que se les brinde el agua en 15 colonias donde no cuentan con el servicio; afirman que el gobierno solo les dijo que no pueden hacer nada pues "no hay un director de #ODAPAS". pic.twitter.com/i5t5MJr9Va