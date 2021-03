El diputado Javier Estrada Cárdenas recriminó la actuación del auditor del estado de Michoacán y dijo que él puede gastar el dinero en lo que quiera

México. - El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el congreso del estado de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, fue exhibido en un audio que circula en redes sociales, en el cual se le escucha asegurar que él puede gastar el dinero público en los asuntos que él prefiera, incluso si así lo decide “en putas”.

En el audio que comienza a viralizarse, misma que fue grabada mientras se realizaba una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que en ese momento él presidía, se puede escuchar al diputado del PAN molesto por la actuación del titular de la Auditoría Superior del Estado .

Afirma diputado que son patrones del auditor

Al respecto, Javier Estrada Cárdenas señala que el funcionario es “su empleado” y recrimina que esté fiscalizando el uso de recursos públicos que se están dando en el congreso de Michoacán, por lo cual incluso señala que el auditor debería ser destituido.

“Es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino. Somos sus patrones le guste o no le guste y es una manera de chantaje” Javier Estrada Cárdenas

En el mismo sentido, el también coordinado de la fracción parlamentaria del PAN en el congreso local, se dice agraviado por los señalamientos que el titular de la auditoría ha hecho por el uso del gasto público, pues destaca que los diputados tienen la posibilidad de ejercer los recursos con autonomía.

En un tono aún más molesto, el diputado panista califica que la actuación del funcionario como “ mamadas ”, tras lo cual asevera que él puede gastar el dinero con quien él prefiera , por lo que añade que si él lo considera puede hacerlo “hasta con putas”.

“Son mamadas. Yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué él (auditor) estar condicionando” Javier Estrada Cárdenas

De manera reiterada, Estrada critica que el titular de la Auditoría Superior del Estado les cuestiones por la forma en la que usan el dinero público y señala que a él no lo amedrentará tras lo cual el audio concluye con una mentada de madre .

“¿Quién se cree? ¿Nosotros vamos a estar cruzados de brazos? Estamos pendejos, estamos pendejos de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabronar, y que saque una, y que saque otra, ¡Que chingue a su madre!” Javier Estrada Cárdenas