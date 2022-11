Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, promovió la “mentefactura” en zonas marginadas del estado.

Esto durante su participación en el panel ‘Guanajuato, From Manufacture To Mindfacture’, organizado por “El Gran Bajío”, donde expresó que la mentefactura no sólo genera tecnología en la alta industria.

Sino que también permite el desarrollo social y la innovación en colonias populares de Guanajuato a través de la generación de servicios de valor, productos y procesos.

“Hemos logrado en Guanajuato algo increíble, la Mentefactura y la innovación, pero a nivel social. No solo hemos desarrollado este tema de la Mentefactura a nivel de académicos, empresas o universitarios, sino que logramos desarrollar nodos de innovación en colonias populares a través de los Centros Comunitarios”. Diego Sinhue Rodríguez

Diego Sinhue Rodríguez puso como ejemplo la colonia Las Joyas en León, Guanajuato, en la cual abunda la marginación y donde ya se promueve la mentefactura.

“Hay un Centro Comunitario en donde los vecinos están reciclando PET, ahí tienen las máquinas que puso Gobierno del Estado; están desarrollando madera plástica y diseñando muebles y hoy tienen una pequeña empresa que genera muebles” Diego Sinhue Rodríguez

¿Qué es la mentefactura impulsada en Guanajuato?

De acuerdo con el mandatario Diego Sinhue Rodríguez, la mentefactura es una política pública en Guanajuato que busca la innovación, el impulso del Valle de la Mentefactura y acciones para fortalecer la industria 4.0 y la mentefactura.

Al respecto, el gobernador explicó cómo Guanajuato ha avanzado en la transformación de la manufactura a la mentefactura.

Así como la consolidación de ésta en el “ADN empresarial” y en zonas marginadas de Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez enaltece Guanajuato en materia tecnológica e industrial

Por otra parte, Diego Sinhue Rodríguez habló durante su participación en el panel sobre el Corredor en Biotecnología y agroindustria especializada de Guanajuato.

Y cómo la entidad ha sido ejemplo en desarrollos tecnológicos que responden a las necesidades de las industrias.

El mandatario estatal también explicó cómo Guanajuato se consolidó como una potencia en la industria automotriz, resultado de la continuidad de políticas públicas que atraen inversores en la entidad.

¿Para qué fue el panel ‘Guanajuato, From Manufacture To Mindfacture’?

El panel ‘Guanajuato, From Manufacture To Mindfacture’ fue encabezado por Diego Sinhue Rodríguez y organizado por El Gran Bajío. organización de 150 líderes empresariales de la región.

El panel formó parte del Members Meeting 2022, presentado por HSBC y moderado por Julio Di-Bella, vicepresidente de Relaciones Públicas de El Gran Bajío.

Se contó con la participación de:

Terézia Šajgalíková, embajadora de Eslovaquia en México

Juan Carlos Pérez Rocha, director general adjunto de Banca de Empresas, Corporativa y de Gobierno de HSBC México

Ulises Aguilar, consejero global de Microsoft Partners

Esta reunión de miembros de El Gran Bajío se llevó a cabo con el objetivo de presentar a 250 líderes de opinión, empresarias y empresarios, CEO ́s y cuerpo diplomático acreditado en la CDMX la región integrada por: