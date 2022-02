David Monreal: Violencia en Zacatecas se debe a enfrentamiento entre CJNG y Cártel del Golfo

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, señaló que el aumento de la violencia en la entidad se debe a un enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

En entrevista con Azucena Uresti, David Monreal aseguró que se trata de una disputa de poder entre dichos cárteles por el control de las rutas de trasiego de drogas .

Sin embargo, el mandatario afirmó que el territorio de Zacatecas todavía no está tomado .

“En este momento es una disputa, sí de poder, pero entre los cárteles por el control de droga, por el control de rutas; en el caso de Zacatecas aún no (está tomado el territorio)” David Monreal. Gobernador de Zacatecas

También, el mandatario negó que la violencia en Zacatecas se haya originado en su administración.

David Monreal niega distanciamiento con alcaldes de Zacatecas

David Monreal rechazó que exista distanciamiento entre alcaldes en Zacatecas por la situación de violencia.

En este sentido, el gobernador de Zacatecas explicó que cuando se enfrenta a intimidaciones por parte de integrantes del crimen organizado genera impotencia y desesperación, que sería lo que estarían viviendo los alcaldes.

No obstante, dijo que su gobierno tiene la intención y una estrategia para erradicar la violencia que vive el estado.

“Cuando te sucede ese tipo de escenas, de intimidaciones, pues por supuesto que te da impotencia, desesperación. Lo que han vivido algunos de los alcaldes, es eso, pero podrán apreciar que hay toda una intencionalidad, que hay toda una estrategia” David Monreal

Además, destacó que los alcaldes desean resultados inmediatos, lo que generaría su inconformidad.

“Seguramente en toda esa desesperación quisieran los resultados ya, como los quiere la ciudadanía”, dijo.

El gobernador sostuvo que el enfrentamiento entre cárteles ha provocado una disminución de elementos de seguridad municipales, donde nueve demarcaciones se han quedado sin policías.

“Ser policía en estos momentos es verdaderamente complejo”, lamentó.

David Monreal: No he recibido amenazas, bendito sea Dios

David Monreal descartó haber sido amenazado por integrantes de cárteles de droga ante el aumento de violencia en Zacatecas.

Al respecto, subrayó estar dedicado a sus funciones y cada mañana se encomienda a Dios.

“No (he recibido amenazas), bendito sea Dios, me dedico en mi función. En lo personal, siempre me encomiendo… lo primero que hago todas las mañanas”, expresó David Monreal