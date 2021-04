Rocío Moreno, candidata de Morena en Juchipila, publicó un nuevo video en donde aseguró que jamás permitiría un "abuso"

México.- Rocío Moreno, candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien actualmente compite por presidencia municipal de Juchipila en Zacatecas, se encuentra envuelta en la polémica luego de darse a conocer un video en redes sociales donde el candidato David Monreal la toca en el glúteo, aparentemente sin su consentimiento.

En un video en su cuenta de Facebook, la candidata morenista Rocío Moreno dejó en claro su postura ante esta situación, al asegurar que "nunca permitiría un abuso", tanto contra ella como con quienes la rodean.

“Estoy agradecida por todo ese apoyo que me han brindado en estos momentos. Soy educadora, pero también soy una maestra que lucha por el respeto, entre mis alumnos, entre mis padres de familia, entre mis compañeros y entre todas las mujeres y hombres. Nunca permitiría un abuso a alguno de ustedes.” Rocío Moreno

La candidata Rocío Moreno así lo aclaró luego de que circulara en la redes sociales un video del acoso que David Monreal hizo sobre su cuerpo durante un acto de campaña en Juchipila.

David Monreal no me acosó, dice candidata Rocío Moreno

En otro video publicado apenas horas después de darse a conocer el video de David Monreal, Rocío Moreno afirmó que las imágenes dañan su integridad, así como la del candidato a la gubernatura, David Monreal.

En un video que circula en las redes sociales, la abanderada de Morena subrayó que no permitirá que la utilicen, "no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento".

"El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias!, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes" Rocío Moreno

David Monreal niega haber acosado a Rocío Moreno

Por su parte, el candidato de Morena a la gobernatura de Zacatecas, David Monreal, dijo que lo que se ve en el video es “ un roce involuntario” y reiteró que es una mentira fruto de una “guerra sucia” con motivo de la elección del 6 de junio.