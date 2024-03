La senadora Claudia Anaya mandó un contundente mensaje tras la brutalidad policial contra feministas que asistieron a la marcha del 8M en Zacatecas

En el marco del Día Internacional de la Mujer 8M, la marcha en Zacatecas se salió de control cuando policías detuvieron brutalmente a 14 feministas, entre la que se encontraban algunas menores de edad , las cuales fueron gaseadas y golpeadas.

Ante la brutalidad policial en Zacatecas contra feministas en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, C laudia Anaya exige la renuncia del secretario de Seguridad Pública de Zacatecas con este contundente mensaje. Esto dijo.

Claudia Anaya mandó contundente mensaje sobre el ataque contra feministas del 8M en Zacatecas

Por medio de un video compartido en redes sociales, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de Zacatecas, condenó los hechos ocurridos ayer, 8 de marzo de 2024, frente al Palacio Municipal de la entidad.

Claudia Anaya indicó que “el gobierno del estado no estuvo a la altura de las circunstancias”, motivo por el cual se desencadenó la brutalidad policial en Zacatecas contra las feministas que acudieron a la marcha del 8M.

Exijo la renuncia del Secretario de seguridad pública de Zacatecas, no solamente no da resultados en materia de seguridad, también violentó todos los protocolos de actuación en contra de las mujeres en la marcha del 8M



Brutalidad policíaca contra las mujeres en Zacatecas pic.twitter.com/NA9Odfi50R — Claudia Anaya 👩🏼‍🦽 (@ClaudiAnaya) March 9, 2024

La senadora también acusó que desde el inicio de semana, el gobierno de Zacatecas intentó contener la marcha del 8M por medio de amenazas a las trabajadoras del gobierno del estado para que no asistieran.

También estuvieron diciendo que mandarían policías ministeriales para tratar de contener a las manifestantes. Claudia Anaya

Esto, de acuerdo con lo dicho por Claudia Anaya en su contundente mensaje, atenta contra el derecho de la libre manifestación de todas las mujeres y feministas.

Claudia Anaya exige la renuncia del secretario de Seguridad Pública de Zacatecas

Tras la brutalidad policial en Zacatecas contra feministas del 8M, Claudia Anaya exige la renuncia de Arturo Medina Mayoral, quien es secretario de Seguridad Pública en el estado.

Esto porque la principal función del cargo implica prevenir el crimen y preservar la paz y el orden públicos.

No obstante, Claudia Anaya declaró en su contundente mensaje que el secretario no solamente no da resultados en materia de seguridad, sino que también violentó todos los protocolos de actuación en contra de las mujeres en la marcha del 8M.

Con esto están rompiendo todos los protocolos de actuación de lo que debe de ser una policía civil, que debe de actuar siempre con protocolos de proximidad y de protección ciudadana. Por ello es que pido la renuncia del secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, porque no solamente no da resultados en materia de seguridad, sino que tampoco sabe cuidar a las mujeres de Zacatecas, mucho menos en su día, mucho menos en su marcha. Claudia Anaya